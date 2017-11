Publicado en: Actualidad, Economía, Nacionales

Nov 2, 2017

La escasez de efectivo en la población venezolana se ha agudizado en los últimos días debido al alto índice inflacionario que afecta al país, aunado a esto, la falta de políticas económicas que solventen la problemática por parte del régimen de Nicolás Maduro y el Banco Central de Venezuela (BCV), quien no cumple su función de emitir las remesas necesarias para surtir las agencias de la banca pública y privada, aseguró a Prensa Unidad Venezuela el economista Francisco Faraco.

“La causa fundamental de la falta de efectivo -moneda y billete- es que se ha estancado en su proporción a la liquidez, la cual sigue siendo un 11%, número que está ligeramente por encima de las cifras históricas, pero en un país con inflación -Venezuela- son cantidades que se quedan rezagadas”, explicó el especialista en temas financieros.

Faraco, economista y presidente de la firma de consultoría financiera Faraco y Asociados, precisó que al atravesar por altos niveles de encarecimiento, la ciudadanía no es capaz de generar ahorros en los bancos ya que necesitan tener el papel moneda en sus “manos”, para tratar de cubrir las necesidades cotidianas.“En procesos de inflación la gente no quiere tener su dinero en depósitos de ahorro o de aplazo, si acaso, en depósitos a la vista, porque quieren tener en dinero en su poder para poder realizar transacciones”, detalló.

Sostuvo que mientras el Ejecutivo Nacional no establezca ninguna acción o medida viable para atacar esta situación, el efectivo continuará escaseando en el país. Señaló que además de la causa financiera, también está presente la monetaria: El BCV no ha sido lo suficientemente diligente para suplir de monedas y billetes a la economía, entonces seguimos manejándonos con un coeficiente circulante con respecto a la liquidez del 11%. Es un problema difícil de resolver, porque los billetes hay que mandarlos a manufacturar, pero no la liquidez ni los altos precios”, indicó.

El experto afirmó que la emisión de moneda o billete y el aumento de los precios tienen que ajustarse al mismo ritmo, debido a esto, la población seguirá recurriendo al mercado negro para conseguir el efectivo, pagando el 15% o más de “prima” o continuarán haciendo largas colas en cajeros automáticos y en taquillas bancarias para lograr conseguir algo de liquidez. Agregó que esto es responsabilidad “exclusiva” del Banco Central de Venezuela.

“La solución es ahogar la inflación, para ello, usted tiene que hacer correcciones en el sistema cambiario; ir al FMI y hacerse de 30 o 40 mil millones de dólares en préstamos, lo cual supone compromisos con ese organismo; corregir el tema fiscal, no puede seguir gastando en proyectos que no generan ni una locha y acabar con el clientelismo”, aclaró.

Resaltó que en Venezuela es necesario “transformar la economía, a una que se tenga un buen contendiente de exportación y que las industrias estén integradas al mercado interno”.

Asimismo, recordó que en el país existía la emisión monetaria privada, pero en 1939 el Estado hizo suyo este monopolio a través del BCV, medida que espera nunca sea delegada. Al mismo tiempo que cuestionó que no existan las remesas necesarias para solucionar la falta de efectivo, debido a que el Banco Central de Venezuela no fuera ni siquiera capaz de estructurar un cono monetario.

“Traen billetes de 20.000 bolívares, pero también tienen que traer de 100.000 y no tienen para dar vuelto. Usted paga en una panadería con un billete de Bs. 20.000 y no hay para darle cambio. Lo único que tenían que hacer era ver los conos monetarios de antes, los porcentajes que estaban distribuidos en la familia y multiplicarlos, pero ni siquiera en eso tienen habilidad. Cuando usted pone un país en manos de unos incapaces, este es el resultado”, finalizó el economista Francisco Faraco.

Datos proporcionados por el economista Francisco Faraco:

1.-El movimiento neto en bolívares de los billetes de Bs. 100 durante los primeros nueve meses del 2017, alcanzó al 13.03% de los billetes emitidos.

2.-La proporción de billetes en circulación a circulante (monedas, billetes, depósitos a la vista y de ahorros) declinó de 7.95% en diciembre de 2016, a 7.37% en septiembre de 2017.

3.-El incremento anual hasta septiembre del circulante totaliza 309.07%, mientras que el crecimiento de los precios internos a nivel de consumidor se estima en 652%, según cifras del Fondo Monetario Internacional.

Nota de prensa