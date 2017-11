Publicado en: Empresarial, Titulares

Banesco fue sede de la Gala Inaugural de la Filuc por tercera ocasión y en la que personalidades de las letras y la academia asistieron a la conferencia “Las Diabluras del lápiz”, dictada por el sociólogo, escritor y periodista José Andrés Rojo.

Banesco Banco Universal -cuya política de Responsabilidad Social Empresarial tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos– realizó por tercera ocasión la Gala Inaugural de la 18° edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, Filuc 2017. Durante el evento, el sociólogo, escritor y periodista español José Andrés Rojo ofreció la conferencia “Las diabluras del lápiz”.

En su intervención, Rojo destacó la importancia de la lectura. Apuntó que “la lectura ha sido, y seguramente las más de las veces, un lugar de conversación o un breve e intenso encuentro, una llamarada. A veces sacaba unas patatas fritas y unos refrescos, otras veces preparaba un té con pastas o, simplemente, servía dos whiskies. También he paseado, vamos al monte, cojamos un tren, volvamos al parque, tomemos aquel sendero. El lápiz aparecía entonces para subrayar una broma, enmarcar unas anécdotas, conectar un recuerdo con otro, atrapar una idea perdida, una discreta observación, un cotilleo. Tengo los libros llenos de signos de admiración y de círculos, de notas apresurada e ilegibles con el tiempo, de páginas dobladas en una esquina”.

A juicio de Rojo, “la lectura al final siempre te impulsa a escribir. Los libros se transformaron de pronto en mí en campos de batalla. Llegó un punto en que la lectura se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo. Cuando lees, como cuando vives, nunca sabes por dónde van a ir las cosas”.

Este año, Filuc ofrece una variada programación académica y cultural que se podrá disfrutar hasta el próximo domingo 5 de noviembre, en el Centro Internacional de Eventos Múltiples (CIEM), en Naguanagua, estado Carabobo.

Desde el año 2010, Banesco patrocina el encuentro literario, que este año tiene como lema “Para seguir leyendo”.

Aknatón Matute, director ejecutivo de Capital Humano de Banesco; Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo; y Jesús Silva Fernández, embajador del Reino de España en Venezuela, encabezaron la Gala Inaugural de la Filuc 2017, realizada en Ciudad Banesco.

El evento -que recibe a personalidades de las letras y la academia, a la vez que da inicio a la Filuc- se realizó por tercer año en la sede de la entidad bancaria.

En sus palabras, Matute destacó el apoyo incondicional de la institución financiera a la educación y al valioso concepto de la palabra Universidad. “La inversión social de Banesco tomó una ruta muy clara desde 2002, cuando la junta directiva decidió que gran parte de nuestros esfuerzos -en términos de Responsabilidad Social Empresarial- se orientarían a la educación como un certero motor de desarrollo y bienestar, individual y colectivo”, dijo.

El directivo subrayó que la entidad apuesta a “estrechar más los vínculos con el conocimiento de investigación de punta e innovación, los movimientos académicos y literarios que nos dan permiso genuino de trascender la geografía y el pensamiento concentrado en lo local”.

Por su parte, Divo de Romero agradeció el apoyo recibido por Banesco, que se ha hecho eco de la importancia que tiene la difusión del conocimiento a través de la lectura. “Definitivamente, el apoyo a la educación y a la cultura no es otra cosa que apostar al desarrollo del país. No es posible imaginarse un mundo sin lectura, no podemos imaginarnos libros sin lectores y lectores sin sus libros”, afirmó la rectora.



