Publicado en: Opinión

Nov 2, 2017 2:39 pm

VERDADES Y RUMORES

COHERENCIA. En la política a todo nivel debe existir una coherencia. Coherencia en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace. Debe haber una argumentación válida, pertinente y racional. Por eso se dice que en política es necesario un balance entre el discurso teórico (tanto cognitivo como instrumental) y un discurso práctico que vaya en sintonía con lo que se dice. Si eso no ocurre se puede producir un cortocircuito. Claro está, esa coherencia no puede convertirse en un dogma inalterable y puede cambiar de acuerdo con las circunstancias y lo que racionalmente sea adecuado. A qué viene toda esta introducción retórica, a las explicaciones dadas por algunos líderes nacionales de la MUD cuando tratan de justificar no participar en las elecciones municipales, pero si en las presidenciales. Ahí se produce un cortocircuito, porque si las razones para no acudir a las municipales son la poca transparencia y la elevada manipulación del CNE, entre otras, cosa que no es nueva y no cambiará mientras el gobierno actual sea gobierno, también son las razones para no acudir a las presidenciales ¿Cómo es eso que no van a participar en las municipales, pero si en las presidenciales? Si creen que van a lograr que el CNE cambie y las reglas sean más transparentes, lo dudo mucho. A este régimen debes derrotarlo con las condiciones que ellos ponen y eso se puede concretar. Se demostró el 6D ¿Por qué no se logró el 15-O? Por varias razones entre las cuales resaltan que el gobierno agregó obstáculos, varios de última hora, y no tuvo la oposición la capacidad para adaptarse en ese momento ¿Lo harán ahora? Considero que sí. Está demostrado que la dirigencia de los partidos ha venido aprendiendo y optimizando sus procedimientos ¿Y cómo controlas a los militares? Con participación masiva, vigilancia y denuncia ¿Todo eso es fácil? Para nada. Con este gobierno nada es sencillo. Pero, para eso se necesita coherencia.

DECISIÓN. Muchos comentarios, a favor y en contra, generó la habilitación de Manuel Rosales mediante sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Las reacciones variaron en torno a lo ocurrido. Muchos pensaron que todo estaba arreglado para que Rosales de inmediato asumiera la candidatura de la oposición y así legitimar ese nuevo proceso que fue convocado por la ANC. En honor a la verdad ese recurso de nulidad fue introducido ante dicha sala en el año 2015 y por eso el número de expediente es 2015-0872. Por supuesto que es llamativo que la sentencia No. 01169 fuera dada a conocer el lunes 30 de octubre en horas atípicas, pero recuerden que así juega el gobierno para sembrar dudas. Que el Gobierno buscaba sembrar dudas, no quiere decir que todo forme parte de un acuerdo en el cual participa Manuel Rosales. Si Rosales tuviera un acuerdo con el régimen ¿Por qué no decidió de inmediato su candidatura a la Gobernación? ¿Por qué apenas lo decidió el miércoles 1ro de noviembre? Incluso ¿Por qué se paseó por la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Maracaibo y no a la Gobernación? Pero además ¿Por qué consultó a tantas personas en Un Nuevo Tiempo y fuera de ese partido? Las dudas razonables ya son un deporte nacional, sobre todo en estos tiempos de incredulidad, incertidumbre y una elevada tendencia a la flagelación colectiva. Ahora bien, la decisión tomada por Manuel Rosales de participar en la nueva elección regional y en las municipales no fue nada sencilla, sobre todo tomando en cuenta que Acción Democrática decidió no inscribir candidaturas. Fue una determinación pensada y consultada. Había mucho en juego. En primer término la frágil Unidad en la MUD. Segundo, el respeto a la victoria obtenida por Juan Pablo Guanipa. Pero prevaleció el interés de evitar que la Gobernación del Zulia, la Alcaldía de Maracaibo y otros municipios en manos de la oposición cayeran de nuevo en las manos del oficialismo. La campaña de Manuel Rosales y de quien sea el escogido para competir por la municipalidad marabina no es fácil (cuando esta columna se cerró aún no había una decisión al respecto). Rosales tiene un problema de opinión pública, sobre todo en las parroquias que integran el corredor electoral de Maracaibo. Hay una percepción en ese sector de la población que no lo favorece, cosa que hemos comentado en muchas ocasiones y que nunca quisieron atender. Pero hay que reconocer que en los barrios tiene un enorme respaldo como lo demostró con sus recorridos una vez que recobró su libertad. Que un político sin estar en gobierno generara esas emociones y acompañamientos recorriendo barrios y urbanizaciones, no es común. A su favor tiene el nivel de recordación de lo que fue su gestión en la Gobernación y la Alcaldía. También a su favor está la estructura de Un Nuevo Tiempo en Maracaibo y la mayoría de los municipios, que seguro se fortalecerá con la incorporación de dirigentes de los otros partidos que no están de acuerdo con la decisión de no participar. En su contra tiene el escaso tiempo, la desmotivación hacia el voto y las dudas razonables sembradas por el régimen con sus jugadas. Como me decía un amigo analista. Rosales es un animal político y es incansable en campaña, el problema es la situación actual y el poco tiempo. A todos mis lectores una recomendación en relación con este tema: aparten las emociones y usen las razones. Esperemos y evaluemos.

MUÑEQUEO. Esta palabra es muy usada en el argot político para definir aquellos momentos de negociación, presión y consultas en la búsqueda de algún acuerdo o decisión favorable. Y es la palabra correcta para denominar ese corto, pero intenso proceso de selección de la candidatura a la Gobernación del Zulia en el PSUV. Hubo muchas conversaciones, “chufletas”, pedimentos y cierta dosis de malcriadez. Este es otro ejemplo de cómo cambian las cosas en la política venezolana en cuestión de días y a veces de horas. Para la elección del candidato rojo para el 15-O no hubo “muñequeo” no sólo porque Pancho era el lógico candidato, aunque parecía que él no quería, sino que nadie más pretendía la nominación. Ahora como estiman que tienen una alta probabilidad de ganar, sobraban los aspirantes. Desde un principio se sabía que la decisión la tomarían en Caracas. Incluso se aseguraba que la decisión la tenía en sus manos Diosdado Cabello, quien finalmente fue quien anunció a Omar Prieto como el ungido. En un principio se mencionaban como aspirantes a Omar Prieto, Luis Caldera y el mayor general Néstor Reverol. En ese momento las apuestas favorecían a Reverol por su condición de militar y además porque cuenta con el apoyo de Cabello y Tareck El Aissami. El fin de semana pasado el actual ministro se retiró de la puja, pero se sumó Pancho quien comenzó a lanzar mensajes a través de sus dirigentes dándose como escogido. Mientras Pancho ponía en juego sus mañas, Prieto se movía y en la Alcaldía estaba de mal humor, lanzaba portazos, se veía preocupado y aseguraba que sería el favorecido aunque sus gestos indicaban que esa decisión no había sido tomada. Perdieron la cuenta de la cantidad de reuniones. Pero el juego estaba trancado. Tan trancado que en algún momento asomaron un nombre que generó mucha sorpresa: Hébert Chacón, actual alcalde del municipio Guajira. Todavía el miércoles no había nada claro. Abundaban los mensajes entre Maracaibo y Caracas. El miércoles en la mañana el seleccionado era Pancho, después de mediodía fue Prieto. El asunto se convirtió en un tema personal y de enemistad política entre Pancho y OP. A Pancho no le convenía que Prieto fuese el candidato, porque de seguro le va a revisar hasta las papeleras tratando de descubrir y denunciar los guisos cometidos en su gestión. Prieto necesitaba la candidatura porque en San Francisco tiene problemas como lo demuestran los resultados del 15-O. Al final OP fue el abanderado, pero mosca con Pancho. Dudo que haga algo para favorecer a Prieto. Esas heridas están abiertas y tendrán incidencia electoral.

ANIQUILACIÓN. Tal como hemos explicado en VyR, el Gobierno adelanta la operación aniquilación de la oposición. Hasta ahora les viene dando resultado. Ante los resultados de las elecciones regionales, adelantaron las municipales y eso intensificó la división en la Mesa de la Unidad Democrática. Unos partidos decidieron no acudir, otros decidieron participar y más son los dirigentes que decidieron postularse fuera de sus organizaciones naturales. Eso lamentablemente intensifica la desconfianza hacia la MUD, porque la gente percibe que la Unidad explotó. Eso además se suma a la poca motivación a votar que hay en amplios sectores. En lo personal creo que es un error no participar en las municipales porque le facilitan al régimen el asumir el control de todos los municipios. Una oposición sin posiciones de poder, es una oposición silente y sin mayores posibilidades. Un buen ejemplo para eso es que la disidencia mejoró su posición como referente a partir de la victoria del 6D, a pesar de los errores cometidos que impidieron aprovechar mejor esa nueva fortaleza. Incluso ahora con la decisión de no participar, el gobierno procederá a inhabilitar a los partidos que no van a inscribir candidatos, tal como lo pidió Maduro en su cadena de este miércoles. Y a partir de los resultados que obtenga el régimen en las municipales, decidirán si adelantan o no las presidenciales. Una buena fecha es el domingo 4 de febrero de 2018. Si las convocan para el primer trimestre del año entrante, la oposición tendrá poco margen para elegir a su candidato y además tendrá el problema de tener ilegales a varios de sus principales partidos políticos: Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular. El oficialismo marcha sin pausa en su operación para aniquilar a la disidencia, a pesar el alto costo internacional que eso les trae. Entraron en una etapa de radicalización peligrosa que les va cerrando las opciones de maniobra. Su “costo de salida” es mucho mayor con cada decisión que va empeorando sus rasgos antidemocráticos. Van en camino a la consolidación de la hegemonía política, pero también del aislamiento internacional.

PRIVATIZACIÓN. Avanza sin pausa la privatización paulatina de las operaciones de Petróleos de Venezuela. Lo alertamos desde el pasado 28 de enero de 2016 en VyR (LEA http://verdadesyrumores.com/tubazo-gobierno-prepara-la-privatizacion-de-pdvsa/), cuando comenzamos a revelar la entrega gradual de actividades que se había reservado directamente PDVSA, sobre todo en estos tiempos de revolución y la perorata de la defensa de la soberanía. Ante la postración en la cual han dejado a PDVSA, el régimen ha tenido que acudir a sus socios chinos y rusos para recuperar lo que se puede recuperar. La última acción tiene que ver con el “arriendo disfrazado” de las refinerías del Complejo de Paraguaná. Tal como lo alertó el dirigente sindical, Iván Freites, la rusa Rosneft se encargará del manejo y modernización de Amuay y la china CNPC se ocupará de Cardón. Ambas refinerías trabajan muy por debajo de su capacidad instalada y requieren cuantiosas inversiones para su recuperación total, cosa que no puede asumir PDVSA porque no tiene acceso a fuentes de financiamiento para acometer esos trabajos. Ya rusos y chinos están instalados y han culminado su evaluación. En el fondo ambas acciones son necesarias, pero colisionan con el discurso oficialista de la defensa de la soberanía energética.

ATAQUE. Diosdado Cabello está tratando de jugar adelantado ya que parece percibir que podría haber una tendencia en la disidencia de apoyar a un outsider como aspirante presidencial, ante el desgaste en la credibilidad de los liderazgos políticos. Esa podría ser la razón, o una de ellas, del ataque que ejecutó contra el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, a quien bautizó como el gran bachaquero de alimentos en Venezuela. La apreciación de Diosdado no deja de tener asidero, con lo del outsider, tomando en cuenta la desconexión emocional existente entre la MUD como principal coalición opositora y la disidencia ciudadana. En esos momentos de crisis en la confianza hacia los líderes políticos, los ciudadanos buscan otras opciones. Recuerden que eso ocurrió en 1998 con Hugo Chávez. Bien podría ocurrir en la actual situación. Lorenzo Mendoza puede reunir las cualidades que desean los venezolanos tener en un líder ¿Tendrá él esa aspiración? En varias ocasiones lo ha desmentido, pero las cosas cambian. En este momento político que vive el país y con una MUD en sus horas bajas, el ciudadano puede estar aspirando nuevos rostros e ideas.

LIDERAZGO. Aunque muchos han cuestionado la decisión que tomó Juan Pablo Guanipa de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, esa determinación le endosó nuevas cualidades a su liderazgo. Algunos ven lo ocurrido como un error que pagará muy caro, otros perciben que más bien lo catapulta a otras instancias. De hecho se habla de un perfil nacional para Guanipa ante la crisis de credibilidad que afecta a los líderes opositores ¿Por qué? Porque lo ven como un ejemplo de dignidad y coherencia. Como me comentó un amigo de Primero Justicia: “La política en Venezuela es tan dinámica, que ahora Juan Pablo se puede erigir como un líder nacional”. Eso podría significar que Guanipa se convierta en una referencia en la oposición, cosa que podría ser útil en el marco de la necesaria reorganización de la MUD o como deseen llamarla. De hecho el acto de apoyo que se hizo en Maracaibo y que contó con la participación de Henrique Capriles, Julio Borges y Andrés Velásquez entre otros, apuntala ese nuevo perfil ¿Cuajará ese liderazgo nacional de Juan Pablo Guanipa? Es muy probable. Todo es posible en el marco de la nueva etapa del conflicto político venezolano.

PRIMARIAS. La idea propuesta ante la opinión pública por el líder de la Causa R, Andrés Velásquez, de hacer unas primarias para elegir el candidato presidencial de la oposición para que asuma la conducción de la disidencia, me parece totalmente acertada. Una de las debilidades de la MUD ha sido la carencia de un vocero que tenga el liderazgo, el carisma y el mensaje para conducir un esfuerzo que tiene muchos soldados, pero pocos caciques creíbles para la mayoría. Esas primarias serían un paso interesante e importante en la búsqueda de ese líder, ya que permitiría que el pueblo con su voto decida quién tiene ese perfil y asuma el reto. Lo que podría perturbar esta idea es la intención del régimen de adelantar lo antes posible las elecciones presidenciales, cosa que va a depender mucho de los resultados de las municipales y del éxito o el fracaso que tenga la oposición para lograr que aumente la presión internacional contra el régimen, sobre todo en cuanto al mañoso sistema electoral venezolano. Y me parece además bien positivo que la idea haya sido compartida por otras organizaciones políticas. El otro detalle a analizar es quiénes se podrían postular. Leopoldo López y Henrique Capriles no podrían por estar inhabilitados, aunque éste último diga lo contrario. Henry Ramos salió muy golpeado a raíz de la juramentación ante la ANC de los cuatro gobernadores adecos. Henri Falcón salió derrotado en Lara y eso le resta posibilidades. María Corina Machado podría salir favorecida en cuanto a que su postura anti elecciones salió fortalecida a raíz de los resultados electorales. Otro que podría aspirar es Manuel Rosales, pero eso dependerá de los resultados de su aspiración a la Gobernación. Claro está podrían surgir otros liderazgos con aspiraciones, aunque hay que recordar que un líder para una posición como esa no se construye de la noche a la mañana.

PILLOS. No hay otra forma de calificar lo que ocurrió en la mayoría de las dependencias de la Gobernación del Zulia luego de la victoria de Juan Pablo Guanipa. Tal como hemos comentado hubo robo de equipos, materiales, obras de arte, pero además se borraron archivos importantes en las computadoras. Sobre el particular hace varios días, luego de la asunción ilegal de Magdely Valbuena, me acerqué a la Oficina de Personal del Gobierno regional (OCP) y escuché la entretenida conversación de un grupo de empleados fuera de la dependencia. Trataré de ser lo más textual posible: “De verdad que no sabemos qué van a hacer estos pillos que se llevaron computadoras, borraron data importante y además se prepararon sus cheques con astronómicas a infladas liquidaciones. Incluso se robaron computadoras nuevas que ni siquiera son de OCP, porque las había prestado la Secretaría de Administración. Después de la victoria de Guanipa se desparecieron y ahora aparecieron con su cara muy lavada, como si no hubiesen hecho nada. Ellos regresaron, pero los equipos robados no”. Yo me pregunto ante todo este desbarajuste ¿La señora Valbuena hará algo al respecto?

ITALIANO. Le falló de nuevo a Gian Carlo Di Martino su estrategia de la cortina de humo. Intentó aparecer a última hora como el candidato “ideal” del PSUV para la Alcaldía de Maracaibo. Dejó rodar en la dirigencia y en la opinión pública que sería el escogido y nada de nada. De nuevo se ahogó en su propio humo. Di Martino debería rendirse. Tiene más enemigos que amigos en el oficialismo. Creo que su carrera política terminó.

PERIJÁ. Llegan más detalles sobre las irregularidades que han venido ocurriendo en las operaciones de PDVSA en Perijá. En el manejo de la seguridad en los campos se hacían movimientos irregulares, porque la empresa contrató supuestamente los servicios de una cooperativa que era manejada por dos vivos, que durante más de cinco años estuvieron haciendo operaciones irregulares con el pago del personal de vigilancia. Estaban aliados con un poderoso empresario de la zona y quien además ha sido financista de campañas electorales en Machiques. Los tipos se aprendieron hasta el más mínimo detalles de las operaciones con los bancos, por lo que al recibir el pago de parte de PDVSA engordaban el dinero a costa de las necesidades del personal de seguridad al que le pagaban con serios retrasos. Pero como tuvieron diferencias con el empresario, le montaron a este una operación para revelar los negocios turbios existentes en el área de compras y logran reunir facturas con sobreprecios y documentos falsos. Todo esto forma parte de las disputas internas entre los enchufados petroleros por el control de los negocios en PetroPerijá. Definitivamente la corrupción en PDVSA toca a todos los niveles.

ENCHUFADOS. Me cuentan que la investigación de los Estados Unidos sobre las andanzas del grupo de ex gerentes de PDVSA que fueron detenidos en España, llega hasta el Zulia. Específicamente tienen información sobre los mecanismos usados por uno de los apresados para blanquear el dinero. Me dicen que en Santa Bárbara construyó una urbanización privada, pero además tiene varias fincas. Según la información que han recibido los gringos, todos los negocios se los maneja un familiar directo que viaja con demasiada frecuencia a España y Estados Unidos, bueno creo que viajaba porque ahorita no creo que se atreva a hacerlo con el riesgo que eso implica. Ese ex gerente tiene otras propiedades en España y EEUU como edificios, apartamentos, locales y hasta un restaurante. Los tentáculos de la justicia gringa no llegarán a Venezuela, pero los implicados ahora están presos acá porque si por casualidad pisan el aeropuerto equivocado, pueden terminar detenidos.

INDEPENDIENTES. El médico y empresario Carlos Alaimo concretó la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Maracaibo. Cuenta con la tarjeta del Partido Independiente Zuliano (PIZ) y las de otras organizaciones. Basará su oferta electoral en la participación de los independientes y en un concepto bien interesante de construcción de ciudadanía. A mi criterio, Alaimo debería, a pesar del corto tiempo que tendrá para la campaña, enfocar sus propuestas en la necesidad de resolver los problemas de la ciudad, sin que el tinte político paralice la acción de la gestión municipal ¿Por qué? Porque la mayor parte de los ciudadanos necesita un alcalde que le recoja la basura, resuelva los problemas de vialidad, mejore la movilidad urbana, que les garantice el uso de áreas recreacionales y que el gas llegue a sus hogares, además de otros beneficios que quizás no requieren de inversiones cuantiosas y no que sólo se ocupe del conflicto político. Alaimo ha sido sincero porque desde el primer momento que la ANC aprobó adelantar las municipales, dijo con claridad que ponía su nombre e ideas al servicio de Maracaibo. Incluso puede sumar a mucha de la dirigencia que quieren dar la pelea electoral a pesar que sus partidos rechazaron participar.

NERVIOS. La detención de cuatro ex gerentes de PDVSA en España relacionados con una trama de corrupción que calculan en un millardo de dólares, desató los nervios de más de un gerente activo de la industria que aún tenía conexiones y participación en esa red de irregularidades. Las llamadas y los contactos buscando protección se intensificaron. También hay miedo en los testaferros de esos personajes en Venezuela. Es bueno destacar que el objetivo final y mayor de esa investigación y de otra que está en marcha no solo son esos enchufados, sino que hay un personaje muy importante que sería el trofeo mayor tal como explicamos esta semana en VyR (LEA: http://verdadesyrumores.com/atencion-a-quien-esta-cazando-eeuu-por-la-corrupcion-en-pdvsa/). Este proceso está orientado a los negocios turbios en la compra de plantas eléctricas, pero hay otro caso que tiene que ver con el uso de las cuentas bancarias de PDVSA para la legitimación de capitales. Todo está orientado a acusar finalmente a un prominente miembro de la revolución, por lo que hay que prestar mucha atención a uno de los detenidos en España: Rafael Reiter. Por cierto, que al cierre de esta columna me informan que vienen nuevas detenciones de gerentes involucrados con actos de corrupción, esto como parte de las investigaciones nacionales que están en marcha.

AGUINALDOS. Mucho malestar generó en PDVSA la cancelación del bono navideño porque les pagaron cantidades muy bajas en comparación con lo que verdaderamente les correspondía. Nadie les da respuesta sobre qué les pagaron y como lo calcularon. Como ejemplo, un empleado de nivel medio que debía recibir casi cuatro millones de aguinaldos, apenas cobró 500 mil bolívares. Todo el personal quedó atónito con lo que les depositaron en sus cuentas. Y lo peor es que para la mayoría del personal de la industria petrolera es imposible revisar su recibo de pago, porque el sistema les exige una serie de requisitos que son imposibles de consignar por el desorden que reina en PDVSA.

TENTADOS. Varios dirigentes de los partidos políticos que desistieron de participar en las municipales, fueron tentados para inscribir sus nombres con otras organizaciones y no cedieron en esa invitación a pesar que habían asomado su aspiración. En el Zulia hay dos casos: Desiree Barboza y Gustavo Fernández. Ambos son parte de Voluntad Popular y prefirieron ser coherentes y mantenerse en el marco de la decisión de su partido. Fernández es el candidato de la oposición con mayor oportunidad de ganar en la Alcaldía de San Francisco, pero prefirió mantener la línea crítica contra la manipulación oficial del sistema electoral. Cualquiera pensaría que hizo un sacrificio y no le faltaría razón. La política premia la constancia y la disciplina. Y los cambios tan bruscos que se generan en la política venezolana, pueden premiar su conducta de hoy.

PERFIL. Mayúscula sorpresa causó la escogencia de Willy Casanova como el candidato del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo. No estaba en los pronósticos de los apostadores, pero al final se impuso su nombre. Se presume que lo apadrinó Elías Jaua por su condición de militante del Frente Francisco de Miranda. No es un buen candidato. Le falta proyección. No levanta el ánimo en la militancia. Entre sus dificultades está el poco nivel de conocimiento que los maracaiberos tienen sobre él y este es un municipio difícil para el oficialismo. A su favor está que no tiene una imagen negativa como si pudiera tener, por ejemplo, Fidel Madroñero. Es una mezcla atípica de poco conocimiento del electorado, bajo rechazo, pero poco tiempo para proyectarse.

CULTURA. Las irregularidades cometidas en la Secretaría de Cultura durante la gestión de Pancho ya trascienden dentro del oficialismo. Me cuentan que hace poco Segundo Chirinos lanzó fuertes señalamientos contra dos personas del entorno mandante en dicha dependencia. Acusó a dos damas de disponer de altas sumas de dinero en sus cuentas bancarias, cosa que no se corresponde con sus cargos. También me informan que en Cultura hay malestar porque Pancho privilegió a gente de su confianza y con poco tiempo de servicio para otorgarles cargos fijos, dejando por fuera a docentes, artistas, obreros y personal administrativo que tienen más de 10 años contratados. Lo más extraño es que los cargos fijos fueron aprobados por Pancho luego del 15-O, cuando legalmente ya no era Gobernador y debía abstenerse de tomar ese tipo de decisiones.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]