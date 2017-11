Nov 2, 2017 7:18 am

Luego del festejo por la coronación de los Astros de Houston en la Serie Mundial ante los Dodgers de los Ángeles, el puertorriqueño Carlos Correa celebrará con la misma euforia el compromiso que quedó sellado con su novia en pleno terreno de juego del Dorger Stadium.

Carlos Correa que estaba siendo entrevistado y aprovechó para decir que estaba a punto de dar “un gran paso en su vida” y entonces se dirigió a su novia (Daniel Rodríguez), se hincó y le mostró la sortija al tiempo que le preguntó si quería casarse con él.

La joven visiblemente emocionada aceptó y de inmediato se abalanzó sobre el beisbolista para besarlo y abrazarlo.

A great day for @TeamCJCorrea just got even better.

She said yes! pic.twitter.com/t9MPRcfdQ4

— MLB (@MLB) 2 de noviembre de 2017