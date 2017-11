Nov 2, 2017 5:31 pm

Un sentimiento tan hermoso como el amor inspiró muchos poemas y canciones. Pero a veces se necesita una acción correcta que signifique mucho más para tu pareja que las palabras “te amo”.

Después de un día pesado todos necesitamos un tiempo para distraernos de los asuntos y pensar en la vida cotidiana. No empieces a abrumar a tu pareja con la rutina casera, dale la oportunidad de recargar las pilas. Si es necesario, que pase un tiempo a solas. Esta recarga emocional ayuda a evitar conflictos.

Si ella quiere hablar contigo sobre algo que no entiendes en absoluto o no te interesa, no le digas que no. Las chicas a veces solo necesitan tener a su lado a alguien que escuche sus últimas noticias, se entere de todos los pormenores y les siga la corriente. No te enojes con ella, simplemente escúchala y trata de entenderla.