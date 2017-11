Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Nov 3, 2017 5:32 pm

El pequeño gigante, José Altuve es actualmente el venezolano más famoso en Estados Unidos, el tan sólo hecho de coronarse en la Serie Mundial, el segunda base de los Astros de Houston se ha ganado el corazón de toda la fanaticada de las ligas mayores.

Siguiendo la celebración del triunfo, el world champion maracayero, estuvo en el programa de televisión de Jimmy Fallon, donde fue muy bien recibido con su propia versión de I Want It That Way de los Backstreet Boys.

El segunda base y principal candidato a ganar el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017 (MVP) recibió aplausos de pie por parte de la audiencia que acudió al reality show de la cadena NBC.

El pelotero aragüeño le obsequió una gorra de los Astros a Jimmy Fallon, y también conversó sobre el huracán que afectó este año a toda la población de Houston. A su vez, habló de la excelente química que hay en el dugout de su equipo.