Publicado en: Actualidad, Economía

Nov 3, 2017 7:12 am

Con el aumento del sueldo mínimo a 177 mil 507 bolívares y el bono de alimentación a 279 mil, el salario integral pasó a 456 mil 507, lo que representa cuatro mil 365,40 bolívares diarios para el bolsillo del venezolano, lo que no alcanza ni siquiera para siete panes salados, cuya unidad cuesta no menos de 700 bolívares, reseñó La Verdad.

El sueldo base, sin la consideración del cestatique, tuvo un aumento de mil 365 bolívares diarios. “Gasolina para el incendio de hiperinflación que hay en Venezuela”, expresó Luis Oliveros, economista, quien agregó en su Twitter “cuatro mil 365,40 diarios, el aumento del salario mínimo integral. Una empanada cuesta (hasta hoy, mañana seguro sube) seis mil”.

El especialista refirió que “suponiendo una inflación cercana al 50 por ciento en octubre, la caída del poder adquisitivo del salario mínimo integral en 2017 supera el 60 por ciento (…) Con estos aumentos, el peso del salario mínimo sobre el integral bajó a 39 por ciento cuando antes estaba en 42 por ciento”.

El cartón de huevo ronda hasta ahora, los 45 mil bolívares, el kilo de carne de res y el pollo los 40 mil y el de queso pasó los 45 mil. Las quejas abundan en las redes sociales donde los usuarios afirman que de nada sirven los aumentos constantes, si no hay un control de precios. Todos los productos suben aún más con cada nuevo incremento de sueldo.

“Con este aumento hoy empiezo a ganar menos del mínimo”, dijo Jesús García. “Venezuela, el único país donde un aumento de sueldo mínimo es una desgracia”, señala la usuaria de Twitter Maiva. “¿Qué aumento y salario integral puede ser .33 centavos de dólar al día?, comentó Esteban Gerbasi.

Oswaldo Leal, especialista en gerencia financiera, precisó que “cinco aumentos de sueldo y seis de cestatique en el 2017. Solo se ataca la consecuencia y no la causa de la inflación”.

Señaló que “Venezuela es el único país del mundo donde se ruega a Dios que no aumenten el salario para evitar mayor inflación. Ya los ciudadanos saben que el incremento no ayuda en nada a la economía en general, al contrario, se agudiza la crisis. El que crea que aumentando el salario se logra un mayor bienestar y mejor calidad de vida, no sabe cómo es la economía venezolana. La inflación sube por el ascensor y el sueldo por las escaleras”.

El diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), indicó que la mejor manera de atacar la inflación es parar la emisión de dinero y unificar el sistema cambiario a una tasa. Otros destacan la necesidad de más producción de productos básicos.