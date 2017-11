Publicado en: Opinión

Nov 3, 2017 7:20 am

El país atraviesa por una grave crisis económica, la peor en toda su historia. Paralelo a esto, tenemos también una grave crisis política, quizá peor a la anterior y que es la causa y el efecto principal de nuestra situación.

Los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, entre otros, decidieron no participar en el proceso de elecciones municipales, convocado para el 10 de diciembre. Lo hicieron sin mediar ni respetar las consultas a los dirigentes regionales. Válida o no su argumentación, lo hicieron en razones que pocos conocen y definitivamente equivocados. Tanto es así, que en las últimas 48 horas, una pléyade de dirigentes de estas organizaciones, renunciando a su militancia o asumiendo las sanciones, están inscribiéndose para ser candidatos a Alcaldes. Resaltan los casos de Chacao, Baruta, El Hatillo, Valencia, Barquisimeto, San Francisco, Maracaibo, Naguanagua, por mencionar algunos.

¿Qué pasó porque se ha desatado esta “Rebelión en la Granja” política?

Simple. No se sienten interpretados en el Leiv Motiv de esa medida. Basta escuchar a algunos de ellos, para entender que “renunciar”, “huir” o “diferir” no es una palabra agradable, a quienes ocupan los pocos espacios de la democracia.

La reacción de las direcciones políticas de los partidos en cuestión, ha sido iniciar o continuar una campaña de descredito, de ofensas, contra los que se inscribieron.

En políticas no hay “puros”, ni “santos”. Es además un acto de falsa inmoral, acusar a otros, cuando las fallas tienen un origen distinto. Decirle a la gente, para esta campaña no vamos pero sí para las Presidenciales, es un desatino. Si una campaña le interesa al gobierno es la PRESIDENCIAL. Todos los abusos vividos serán minúsculos, frente a los que veremos en ese proceso.

Los políticos tienen que estar dispuestos a asumir costos. De lo contrario la política se vuelve una ciencia mero especulativa.

LOS GOBERNADORES ADECOS MALOS Y LOS DIPUTADOS DE LA AN BUENOS

El castigo moral hacia los Gobernadores adecos, continua de noche y de día, por las redes. Me parece también eso falsa moral de Freddy Guevara, de Tomás Guanipa y de otros. ¿Por qué? No debieron juramentarse porque eso era “legitimar y arrodillarse”. Yo pregunto ¿Y no lo fue participar en una elección convocada por la ANC? La respuesta es que esa elección era Constitucional y obligada por la Constitución, en unos periodos vencidos y alargados “ilegalmente”. Ese argumento me parece válido, no obstante vuelvo a preguntar: Los diputados de la AN funcionan en un edificio bajo su custodia y resguardo, previsto en la CN y las leyes, en consecuencia, ¿Permitir que una “ilegal”, “irrita”, Asamblea Nacional Constituyente, funcione y actúe a sus anchas en el Palacio federal legislativo, es o no, doblegarse ante ella? Incluso, la AN depende de la agenda de la ANC para funcionar y no al revés. Eso es una violación flagrante, evidente y denigrante de la CN. Ustedes diputados, como garantes de la legalidad, no podían permitirlo. Lo hicieron sin pelear. Bolívar decía que llamarse “Jefe para no serlo, es el colmo de la miseria”. La AN se rindió ante la ANC, por las razones que fuera, de fuerza seguramente. Pues bien, mis apreciados diputados, en un país serio, con unos partidos opositores serios, todos ustedes ante la “invasión” y el “atropello”, debieran retirarse del servicio legislativo. Por moral, renunciar. Sin embargo, entiendo sus razones para no hacerlo, por el compromiso con sus electores en el 2015. ¿Qué diferencia hay entre sus razones para no irse, para quedarse soportando a los “irritos” y lo que hicieron los Gobernadores electos? Hagan ustedes el juicio.

Pedro González Caro, en su blog politika UCAB hace una interesante cita: Viktor Frankl, prisionero de un campo de concentración nazi, nos dice que si un prisionero pierde la fe en el futuro –especialmente en su futuro– termina condenado al deterioro físico, mental y espiritual. Nietzsche, por su parte, nos señala que “aquel que tiene un porqué vivir, puede soportar cualquier cómo”.

Responder visceralmente a una situación es negarse a sí mismo el más sublime de los derechos, que es poder decidir con libertad entre una situación que reclama una respuesta y una decisión fundamentada en pleno ejercicio del derecho al libre albedrío. Es más fácil vivir sin libertad porque no se tiene que asumir la responsabilidad de elegir. Con la libertad viene la necesidad obligante de ver más allá de la propia realidad y mirar el contexto estratégico de la visión compartida y colectiva, en el entendido de que cada decisión individual será el alimento para el país que queremos y por el que luchamos. Sartre, por su parte, nos decía: “Estamos condenados a la libertad” en el entendido de que el ejercicio de la libertad conlleva una gran responsabilidad que no puede ser delegada, así como nuestra propia libertad no puede ser ejercida por nadie en nuestro nombre.

Los partidos de la oposición, están obligados a dar la batalla, a ejercer esa libertad y no permitir que el chavismo te la despoje. Algunos decidieron renunciar a ese derecho, a esa capacidad de alterar espacios, de trazar distancia entre una frontera y un horizonte.

Siento que muchos hablan sin abandonar su zona de confort y sin arriesgar físico. Piden a otros lo que ellos no dan. El gobierno sigue ganando sin votos, sin mayorías, la batalla política y tal vez nuevamente, la electoral.

REGION CAPITAL

CHACAO Como se esperaba muchos ante la opción de Iris Varela por el chavismo, se lanzan. Decidieron no ceder terreno. Empezando por el Alcalde encargado de PJ, Gustavo Duque quien aceptó la propuesta de los vecinos y será el candidato opositor a la Alcaldía de Chacao. Copei, MAS, AP y otras organizaciones políticas lo apoyaran.

IRRECONOCIBLE El ex Alcalde Mayor Juan Barreto anda de “amor y temblor” con el Presidente Maduro. Incluso ésta organizando su visita en el estado Anzoátegui. ¿Y ese cambio? ¿A qué obedece? Unos se van (Isaías Rodríguez) y otros se quedan.

FELICITO A otros que también han dado el paso en Baruta, El Hatillo, Los Teques, entre otros. Resalta el reto del popular “Kico” Bautista.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE Nuestro apreciado Antonio Ecarri, prefirió resguardarse y terminar de fortalecer su organización LAPIZ. No es fácil para él, que tuvo que hasta “encapucharse” para hablar con “colectivos” en el 23 de enero por mencionar una situación. En su caso, es un retiro estratégico. No rehúye la batalla, solo busca un campo más “favorable”.

CARABOBO

COLMO del descaro la candidatura del General “Eructo” Acosta Carles en Valencia. Gracias a Dios, el Alcalde Michelle Cocchiola y Carlos Lozano por la oposición, lo entendieron y aceptaron el reto.

ZULIA

En política no hay políticos muertos. Algunos sin practicar el cristianismo, como el Mesías al tercer día resucitan. Varios dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular me han requerido sobre un acuerdo, sobre una compra o más precisamente sobre una venta. Les he respondido, que la historia no hablara de la proeza sino de la torpeza. Un hombre acabo con dos historias políticas: Manuel Rosales y Arias Cárdenas. Los enterró a ambos. Les hicieron misa y no habían terminado los novenarios cuando resucitaron. Uno más que otro, que lo volvieron a matar. Ustedes no pueden molestarse con Rosales por revivir. Es su derecho y su naturaleza. Vayan contra el que como a Lazaro le dijo “Manuel levántate y anda”.

ADIOS COMANDANTE

ARIAS se retira del estado, dejando una obra. Una historia. Buena o mala, allí está. Han circulado versiones sobre su no designación y yo me pregunto ¿Con que moral estos personajes “rojos” de Caracas lo cuestionan? Arias por ejemplo, algún día escribirá su historia y sería bueno leer la verdad acerca del contrabando de gasolina. De los Soles que alumbran la ruta hacia la frontera. Igual en el tema eléctrico, ¿Por qué el presidente de CORPOELECT no aceptó ENELZULIA? Ciertamente Arias se equivocó. Por eso perdió ante Guanipa. Defender una gestión nacional fue su peor pecado, imperdonable.

OMAR PRIETO

Diosdado hace el anuncio de Omar Prieto. Carreño celebra. El jefe de campaña será Lisandro Cabello. Rosales peleara contra su igual en versión roja; Esto hace más evidente el error de Guanipa para el sector de la oposición, abstencionista y radical. No subestimen a Omar Prieto. Tiene todo para ganar: juventud, una capacidad bestial de trabajo, tiene buen financiamiento y gestión para juzgar. Omar como todo líder no es “agua tibia”. O lo quieren o lo odian. Evaluaremos.

MANUEL ROSALES DESIGNADO SUPERVIVIENTE

Como el de la serie de Netflix. La circunstancia es sobrevenida y no buscada. Se deslinda políticamente de quienes no quieren participar. Probablemente este quiebre nacional, le permita reiniciar una ruta nacional, donde él no será el beneficiado Presidencialmente aunque si el constructor, de un nuevo camino opositor. Más simple. Basado en realidades y no en ilusiones. ¿Nace una nueva oposición? Prematuro afirmarlo. Rosales puede aprovecharse del miedo que para la clase media y radical, representa Omar Prieto. No aspirar era entregar un espacio reconquistado. Ese tema será debatido sobre todo en Maracaibo y más precisamente en las parroquias del Nor-Este. Su Comando de Campaña tiene que tener una capacidad que no le veo a un UNT, capacidad de tolerar, de discutir las nuevas realidades de una mayoría invisible para su tradicional manera de hacer política.

SAN FRANCISCO

Candidato del PSUV Dirwin Arrieta

La salida al ruedo de Gustavo Fernández por la Alcaldía, desbalancea a los aspirantes actuales. Nadie contaba con su nombre para la contienda. San Francisco requiere un liderazgo y Gustavo calza esos zapatos. Esperemos los nuevos acontecimientos. Omar Prieto, entre uno de los requisitos que exigió para asumir lo regional fue dejar su delfín principal, Dirwin Arrieta. También se inscribió por la oposición José Luis Pirela y Alejandro Parra.

MARACAIBO

Para el momento de enviar esta columna, aún no había “humo blanco”. Dos nombre fuertes destacan: Juan Carlos Fernández de UNT y Carlos Alaimo del PIZ. Cada uno ofrece fortalezas y debilidades. ¿Será conveniente para Rosales presentar su plataforma con dominio de UNT en la Gobernación y Alcaldía de Maracaibo? ¿Sería conveniente mostrar amplitud cediendo el espacio a un hombre de la sociedad civil, del sector empresarial y con unas organizaciones políticas en crecimiento? A sotto voce UNT lo discute.

Desconozco quien será el Comando de Campaña. Creo que el trabajo de algunas figuras entre las que destaca el dirigente Gerardo Andrade, Javier Medina del MAS, Lobsang Nafi, y muchos que han sido muy operativos, lo cual es una necesidad imperiosa ante una campaña tan dura como esta.

FRIO y sin ninguna repercusión el evento realizado en APUZ, a pesar de la presencia nacional de los líderes de PJ y VP, Julio Borges, Henrique Capriles, Freddy Guevara, Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa. Mala señal, que debe ser evaluada. En la calle no hubo ninguna relevancia.

Sígueme en twitter, periscope e Instagram como @angelmonagas. Estamos de lunes a viernes a las 6am en Periscope, en LAB94.1FM y en Mararitmo 900AM.