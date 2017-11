Publicado en: Política, Titulares

Nov 3, 2017 4:27 pm

El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila, fijó posición acerca del nuevo aumento salarial decretado por el Presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, y todo lo que genera este tipo de decisiones gubernamentales sobre los venezolanos.



“Si Maduro ha tenido la necesidad de aumentar el sueldo de 49%, es porque el salario se ha desplomado producto de la inflación. La mejor prueba de ello es que por primera vez el salario mínimo sufre cinco ajustes en un año”, dijo Ávila.

A su juicio, el salario mínimo en Venezuela marcha rezagado frente al alto costo de la vida.

En cuanto al alza del dólar frente al bolívar, manifestó que la moneda extranjera ha aumentado 1.668 veces, desde que Maduro tomó el poder; así como el salario integral ha aumentado 150 veces su valor, contra 373 que ha sido el aumento de la Canasta Básica. “Desde que llegó Nicolás, el venezolano ha perdido 11 veces el poder adquisitivo”.

Asimismo recordó que hasta el año 99 el salario mínimo era equivalente a 175 dólares mensuales, y actualmente, a duras penas llega a diez.

Ávila también hizo referencia a una alocución del primer mandatario, donde señalaba que el sueldo en la “cuarta República” lo habían aumentado apenas 9 veces y que solo había 19% de pensionados, mientras que la “revolución” en 19 años había aumentado el salario 41 veces y que el 90% de los abuelos estaban hoy en día pensionados.

“Ciertamente no se puede negar que en la parte social el gobierno desde la llegada del difunto Chávez adecento la pensión a la tercera edad, considerando que en la mal llamada cuarta república ganaban un sueldo de hambre, pero es que a partir del 2013, todos los venezolanos hemos sentido cada vez, con mayor intensidad, esta debacle a las que nos ha llevado el madurismo a lo largo de estos 4 años y medio”.

A juicio del diputado Ávila, Nicolás Maduro pulverizó el salario de más del 80% de los venezolanos, así lo explicó con cuadro en mano donde se apreció cómo han sido el incremento del dólar paralelo, los salarios en relación al dólar y el precio de la Canasta Básica Familiar. En ese particular preguntó “¿De qué han valido esos 41 aumentos de sueldo?”.

Recalcó que los aumentos de sueldo, “no son más que el intento propagandístico del régimen en hacer creer que ganamos más, incluso las personas de la tercera edad ganan la mitad de lo que cobra el 80% de los venezolanos. A todo esto hay que sumarle la inflación, en donde se ratifican dos cosas: que en estos cuatro años ha habido más aumentos que los que hizo Hugo Chávez durante 15 años, lo que indudablemente deja al desnudo esta hiperinflación que estamos viviendo, de la pérdida del poder adquisitivo”.

Al ser interrogado sobre el tema de las municipales y la posición de otros partidos de oposición a no participar, señaló que confrontados con la cruda realidad, esos dirigentes de ciertos partidos, “cual avestruces, intentan el camino más fácil: no participar, o por lo menos no exponer sus tarjetas a supuestos resultados electorales, cuyo abordaje que no pueden, no saben y se niegan a confrontar como verdaderos políticos, como auténticos líderes; como hombres y mujeres a la altura de cualquier reto, por el bien de una nación que tantas esperanzas ha puesto en ellos”.

En tal sentido consideró, que de manera urgente, se debe oxigenar, reorganizar y revitalizar a la plural oposición. “Para ello, se deben hacer los cambios dentro de la estructura de la MUD, y al proceder de una manera más organizada y concienzuda, incluyendo la discusión y estructuración de planteamientos de soluciones concretas a los problemas de los venezolanos”.

Manifestó que es indispensable buscar la salida –democrática y pacífica- del gobierno de Nicolás Maduro- no por simple capricho, cálculos, o particulares aspiraciones, sino que es una necesidad que requiere el país desde el ámbito económico, social, político y moral. “Una vez esto suceda, nuestra nación comenzará a retomar su curso normal que deseamos todos, o la gran mayoría de quienes lo habitamos”.

Por último dejó claro, que desde Unidad Visión Venezuela, ante la negativa del Consejo Nacional Electoral de reconocer la legalidad de la organización política que representa, van a recorrer todos los caminos que exige la ley, “para poder presentarle al país nuestros símbolos y colores como una opción en las venideras elecciones presidenciales”.

