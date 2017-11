Publicado en: Actualidad, Nacionales, Salud

Nov 3, 2017 12:05 pm

La vicepresidenta de la Comisión de Medios y diputada de Voluntad Popular por el estado Bolívar, Olivia Lozano, consignó un documento ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través del cual alerta sobre el aumento de más de 42% de casos de Malaria en Venezuela durante el último año. En este sentido, la parlamentaria precisó que solo en la región se han registrado alrededor de 206.040 casos.

“En estos días se está reuniendo la OPS y el caso de Venezuela por supuesto estará sobre la mesa. La Malaria se ha transmitido en todo el suroeste del país y esto tiene varias razones: el régimen abandonó el programa de salud pública, la fumigación y servicios, por eso ha aumentado en un 42% en todo el país y solo en el estado Bolívar se registran 206.040 casos y más de 60 fallecidos; según ambulatorios, médicos y epidemiólogos”.

Acompañada de sus homólogos Manuela Bolívar y Winston Flores, la concejal metropolitana de Caracas, Gladys Castillo y el doctor Guillermo Seijas, Lozano cuestionó las declaraciones de Nicolás Maduro, en las cuales señaló al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como culpable del brote de Malaria en Venezuela. “El régimen utiliza este tipo de argumentos para privar y someter a los venezolanos; pretenden engañarnos. Maduro creó una micro-misión contra la Malaria, donde invirtió casi 220 millones, ¿dónde está ese dinero?”.

Exigió al Ministerio del Poder Popular para la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud a presionar a la dictadura para que sean publicadas las cifras oficiales sobre los casos de Malaria registrados en el país y se informe sobre el paradero de los medicamentos que han sido adjudicados para combatir la epidemia.

Por su parte, Manuela Bolívar exhortó al régimen de Nicolás Maduro para que permita la apertura de un canal humanitario en contrarrestar la crisis del sector salud. “En Venezuela sabemos que no hay antibióticos ni vacunas, y esto es alarmante. Aquí quien prohíbe que entren medicamentos son los funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la única confiscación es la que se hace en la aduana. Aquí el único que está poniendo bloqueos es el régimen. Maduro, no sea cobarde, no seas asesino. Cuando prohíbes la entrada de medicamentos, estás asesinando a venezolanos que no esperan por una medida política y que necesita cuanto antes sus medicamentos”.

Finalmente, el legislador Winston Flores advirtió a los venezolanos sobre la reaparición de la Tuberculosis en el país. A su juicio, el retorno de las enfermedades que fueron erradicadas hace muchos años solo se debe a la miseria en la que el régimen ha hundido a la nación.

“Estas navidades tienen unos regalos muy claros: malaria, difteria y la reaparición de la Tuberculosis. Los venezolanos estamos cercados por enfermedades que tienen una sola causa: la miseria. Todo esto tiene que ver con la pobreza de los venezolanos. La tuberculosis vuelve a reaparecer como una enfermedad de alto contagio en Venezuela. En el caso de la malaria, podemos decir que no existen programas para contrarrestarla ni un cerco para que la enfermedad no se siga propagando. Estamos viviendo en las tinieblas de información epidemiológica en el país”.

Nota de prensa