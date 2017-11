Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 3, 2017 9:15 am

Larissa González, líder opositora, interpuso ante el Consejo Nacional Electoral en Delta Amacuro impugnación del acta de totalización y proclamación de la recién designada gobernadora Lizeta Hernández.

González denunció formalmente que el proceso electoral estuvo plegado por una serie de irregularidades, atropellos y violaciones hacia el pueblo deltano. La ex candidata a la gobernación aseguró que se vulneró el derecho al voto.

A su juicio el proceso comicial fue completamente fraudulento y el pueblo deltano no está satisfecho con esos resultados electorales que no representan el verdadero sentir de la entidad. “Hubo comunidades donde los testigos electorales no se les permitió el acceso y a otros no se les saco a golpes y con armas en mano” aseveró.

Explicó González que en los próximos días estará denunciando en todas las instancias pertinentes y elevará su voz para dar a conocer el fraude electoral que en Delta Amacuro ocurrió. Finalizó asegurando que ratifica su compromiso de continuar trabajando con la frente en alto y con fuerza por los derechos de los deltanos.

Nota de prensa