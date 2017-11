Publicado en: Actualidad, Economía

El gobierno nacional sólo le queda vender ilusiones a través de sus políticas sociales, gobernar por decreto, se devela que su tiempo se agotó y apunta hacia un escenario político de más radicalización, escenario construido sobre bases cueste lo que cueste, relevante es la sobrevivencia temporal de la revolución Chavista / Madurista, dijo el CEO de Hercon, Marcos Hernández López

¿Cuál fue la mejor estrategia del gobierno para dividir MUD?

Para el consultor de Hercon Consultores aseguró, que la ficticia narrativa del dialogo. Es decir, la estrategia del presidente se configuró en construir una percepción hacia la MUD de que sus líderes políticos no dicen la verdad a Venezuela sobre los encuentros del diálogo con el gobierno, esconden acuerdos significativos, se interesan más por el poder que por el servicio público a sus votantes y a la sociedad en general, tirando al basurero de la historia más de 125 muertos, diversas violaciones a los derechos humanos, cientos de personas privadas de libertad por luchar contra el gobierno de Maduro. Pero, la estrategia básica logro sus efectos, divides y vencerás.

¿Las elecciones 2018 dependen del dialogo gobierno – oposición?

Marcos Hernández López indicó, el gobierno no está interesado en hacer en su esencia una negociación, sólo quiere dialogar que significa ganar tiempo, lo que se requiere es negociar la solución a esta crisis. Se debe negociar urgente una salida democrática que resuelva la situación del país, y no un diálogo para mantener en el poder en extra inning a Maduro. Es innegable que gobierno está más débil a pesar de su victoria el pasado 15 oct. Pero, más violento que nunca, embriagado de la sinrazón, llevándose por el medio a todos los principios y valores democráticos sin importarle que el mañana si existe, la teoría de Maduro destruir para luego construir está llevando a la ruina país, conectado shock emocional para desarmar el espíritu de lucha de los venezolanos con el objetivo de enfriar las calles, desmoralizar a la oposición mirando el escenario presidencial 2018.

Enfatizó El Ceo Hercon, después de 15 de Octubre, el gobierno vende ilusiones a través de su carnet de la Patria y celebra de manera perversa su “victoria”. No obstante, tiene nudos críticos como la desafiante realidad económica, política y social cada vez más agudas. Sin embargo, en contradicción el Presidente Maduro gana la mayoría de los estados, controla los corredores electorales más significativos del país. Tras 18 años en el poder, parece que el chavismo sigue “invencible”; que no se le puede derrotar en las calles ni en las urnas; que es inmune a todo, seguramente no una compleja crisis que va camino de agravarse y según los indicadores macroeconómicos se pondrá más ruda.

Finalmente afirmo el consultor de Hercon, si la oposición distrae todo su tiempo en asuntos internos enfocados en dimes y diretes y no logra reagruparse en lo concreto, se le dificultará todos los escenarios electorales llámese elecciones Municipales o Presidenciales, el oficialismo fabrica casi a diario entramados estratégicos y tácticos orientados a desmontar todas las intenciones de participación electoral que pueda tener la oposición.