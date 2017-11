Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 3, 2017 5:23 am

El objetivo de muchos venezolanos cuyos sueldos en bolívares se hacen insignificantes, ante la creciente inflación nacional, es simple: conseguir un trabajo que pague en moneda extranjera.

Por SATYA TORO / EL NACIONAL

Profesionales del país han optado por puestos freelance para conseguir un ingreso en dólares desde el exterior. Diseñadores, periodistas y community managers han conseguido la oportunidad de pertenecer a empresas o agencias que paguen en “moneda buena”. Sin embargo, algunas “modelos” venezolanas consiguieron un método “sencillo” para recibir divisas de forma independiente: los desnudos –coloquialmente llamados nudes-.

“Jamás lo llames prostitución, es simple pornografía”, explicó Génesis, quien mensualmente recibió desde 800 hasta 1.000 dólares por compartir fotografías y videos mediante redes sociales y medios de mensajería.

En Estados Unidos y algunos países de Europa esta práctica es “bastante común”. Entra en la categoría de Sex working; es decir, trabajos vinculados con el sexo como género de entretenimiento.

Quienes pagan por estas imágenes disfrutan de la exclusividad del material, de poder comunicarse directamente con la persona y de tener la posibilidad de pedir fotografías y videos personalizados.

“Sí, debo mostrar la cara. A veces me da miedo que cuelguen mis fotos y videos en páginas pornográficas, pero ese es el riesgo. De todas maneras, creo que mis clientes son señores muy serios y esa es una de las cosas que hablamos previo al negocio”, relató la mujer dudosa.

Sus clientes son hombres, en su mayoría mayores de 40 años, que residen en Canadá, Panamá, Colombia, España, Portugal, Italia y varias ciudades de Estados Unidos; especialmente Miami. “La mayoría de mis clientes fueron venezolanos en el exterior. Muchos colombianos, españoles y panameños también”, reveló.

La joven de 23 años logró comprar un pasaje en la aerolínea Copa Airlines para irse a vivir a Panamá en abril de este año. “En Venezuela hice desnudos durante unos 4 meses antes de poder lograr salir. Tampoco me dediqué completamente a esto, pero no mentiré, sigo enviando fotografías a algunos clientes que conservo porque aquí (en Panamá) la cosa no está tan fácil como muchos creen”, admitió a El Nacional Web.

“No creas que soy súper fajada en esto, tengo amigas que sí se toman en serio este negocio y pueden llegar a ganar hasta 2.000 dólares al mes. En Venezuela le dediqué sólo un poco de tiempo, busqué fotógrafos y locaciones chéveres, para tener buen material, incluso temático”, prosiguió.

