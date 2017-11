Publicado en: Deportes, Titulares

Nov 3, 2017 5:41 pm

El español Rafael Nadal, que ya aseguró finalizar 2017 como número 1 del mundo, abandonó este viernes el Masters 1000 París-Bercy por una lesión en la rodilla derecha, mientras que el argentino Juan Martín Del Potro cayó ante el estadounidense John Isner en cuartos y no podrá disputar el Masters de Londres, reseñó EFE.

“Ayer el dolor era muy fuerte pero no era el momento de parar. Seguí un tratamiento ayer para intentar jugar hoy, pero desafortunadamente no es posible. En el estado en el que estoy no me veo jugando tres partidos más”, señaló el español en rueda de prensa sobre alcanzar una eventual final el domingo, justo antes de tener que disputar los cuartos ante el serbio Filip Krajinovic (N.77).

“Es un día triste para mí”, añadió, restando importancia a su dolencia: “Ocurre simplemente que el año ha sido largo, he jugado muchos partidos”.

Nadal, que había renunciado al Torneo de Basilea para descansar tras una agotadora gira asiática que terminó con molestias en la rodilla derecha, ganó el miércoles al uruguayo Pablo Cuevas en segunda ronda.

Este partido, que se fue a los tres sets; 6-3, 6-7 (5/7) y 6-3, lo terminó con una venda en su rodilla derecha.

Tras la ausencia en París de Federer, segundo de la ATP, Nadal se aseguró finalizar 2017 como número 1 mundial tras ganar al surcoreano Chung-Hyeon el miércoles.

Si su estado físico lo permite, Nadal y Federer cerrarán la temporada en el Masters, el ‘Torneo de Maestros’, que reúne a los ocho mejores tenistas del año en Londres del 12 al 19 de noviembre.

“Seguiré mi tratamiento y haré todo lo que pueda para jugar en Londres, pero no puedo hablar ahora”, señaló este viernes.

A una victoria

Más tarde Del Potro, que figuraba en semifinales en el hipotético camino de Nadal hacia la final, cayó ante el estadounidense John Isner por 6-4, 6-7 (5/7) y 6-4.

En un buen estado de forma las últimas semanas (semifinalista en Shanghái, ganador en Estocolmo y finalista en Basilea), Del Potro, de 29 años, vio cortada su racha pero regresará el lunes al Top 10 de la ATP. No le alcanzó para estar entre los ocho mejores del año y jugar el Masters de Londres.

Isner sigue en la carrera para quedarse con la última plaza en juego para ese Masters, aunque para ello necesitaría ser campeón el domingo en Bercy. Si no, la plaza sería para el español Pablo Carreño.

El estadounidense tendrá como rival en semifinales a Filip Krajinovic.

“Estoy triste, evidentemente. Estuve muy cerca de clasificarme, pero al mismo tiempo es verdad que hace apenas unas semanas no me esperaba, para nada, estar en esta posición”, comentó Del Potro, al que haber ganado este viernes le hubiera permitido sellar su pasaje al Masters londinense.

“Estoy agotado. He dado el máximo. En el tercer set no tenía ya mucho en las piernas, ya no me quedaba energía sobre la pista”, añadió el argentino, que disputaba su quinto torneo consecutivo.

En la otra semifinal estará el francés Julien Benneteau, que a sus 35 años sorprendió al croata Marin Cilic (N.5) por 7-6 (7/5) y 7-5.

El rival de Benneteau por un lugar en la final será el español Fernando Verdasco o el estadounidense Jack Sock.

El Masters 1000 de París se disputa sobre superficie dura y cubierta y reparte más de 4.200.000 euros en premios.