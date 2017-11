Publicado en: Actualidad, Nacionales

El coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, rechazó las amenazas hechas por el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional de inhabilitar las tarjetas de los partidos políticos que no participen en las venideras elecciones municipales. “Pareciera que no existe un procurador ni un equipo de abogados que lo oriente al Jefe de Estado y le haga saber que no tiene competencia para hacer tal cosa”.

Explicó que los partidos políticos son el sostén de una democracia y detrás de ellos, hay una militancia que decidió asumir un derecho de opinión de no participar en las elecciones municipales por lo que, “no se está cometiendo ningún delito. Cualquier abogado recién graduado o estudiante de derecho conoce las atribuciones del Presidente, así como las garantías constitucionales y el derecho al sufragio que rigen el tema de los partidos políticos”.

Advirtió que en Venezuela lo que si se debe hacer es volver a un sistema electoral que no sea perturbado por ninguna institución como ocurre en la actualidad por el Plan República y los propios rectores del Consejo Nacional Electoral. “el CNE debe dedicarse a hacer su trabajo y no colocar obstáculos como migraciones de último minutos y toda clase de retardos injustificados”.

El jurista recordó que el voto es un derecho, tal como lo estable la Carta magna y contrario a como lo pretende plantear el Primer mandatario. “El voto es obligatorio en Corea del norte o en Cuba, lugares donde no hay libertad de expresión ni derecho a la manifestación por lo que este gobierno plantea elementos de una Constitución que no existe en el país”.

En cuanto a la posición asumida por el fiscal Tarek William Saab de llevar adelante antejuicios de mérito a quienes no participen del proceso electoral, consideró que está, “enterrando su historia como fiscal provisorio” cuando dirige todos sus esfuerzos para perseguir a la disidencia y no al delito, destacando además que Tarek William Saab parece, “haber olvidado el conocimiento jurídico” por lo que le recomendó asistir a la Universidad Central de Venezuela nuevamente para que le asesoren en materia jurídica.

“¿Sabía usted, ciudadano fiscal que una de las funciones suyas tiene que ver con ser el guardián de los juicios justos? Esto significa estar vigilante ante la violación del debido proceso, así como también el principio de mediación de acuerdo a lo establecido en la ley por lo que entonces ¿Usted por qué aun no ha actuado en los hechos ocurridos a consecuencia del Plan Zamora? Donde fallecieron 137 personas y hay centenares de detenidos de forma arbitraria sin que hasta la fecha haya dicho una palabra”, concluyó.