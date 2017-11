Publicado en: Opinión

Nov 3, 2017 12:56 pm

El pasado miércoles se dieron a conocer en los medios de comunicación locales dos noticias de sumo interés: 1) La denuncia de Ameliach contra Lacava por tomar la Sala Situacional del PSUV aludiendo exceso policial, y 2) La orden de Lacava de destituir a Miguel Flores, dirigente del PSUV, de la presidencia de la empresa Alimentos Carabobo, S.A. propiedad del Gobierno, previa denuncia de acaparamiento de alimentos. No deja de sorprendernos los argumentos de quienes se sienten hoy “víctimas” de los supuestos abusos, haciendo llamados a la resistencia, y “defender con la vida los espacios”. Se denuncia “la violación de la Ley de Policía ante la Fiscalía” y se alude “maltrato a quienes piensan diferente”. Pareciera que los perseguidores de ayer se sienten perseguidos hoy. ¡Es remedio de su propia medicina!

Y es precisamente un integrante de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, quien alega atropello. Él, precisamente quien forma parte de un organismo que surgió de una convocatoria irrita, de unas bases comiciales ilegitimas y un fraude electoral en su escogencia, nos habla de violación de la ley. ¡Qué riñones! ¿No?

No sabemos si pronto el ex gobernador Ameliach solicitará asilo en algún país vecino a razón de sentirse un perseguido político o si este conflicto terminará con la imposición de un “Protector del Estado” por encima de Rafael. Aún es temprano para saber eso. Sin embargo, lejos de este conflicto entre rojos, que golpea la piñata de la hacienda pública, se encuentra una población inerme, con hambre, sin medicinas, sin educación, ni salud, sin seguridad y sin futuro. De eso no habla el gobierno, lo oculta, pero nosotros sí.

El poder es para servir a la gente y no para servirse de él, y este gobierno hasta ahora no ha dado muestra de ello. Las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito están por todas partes, todo es una olla podrida. Una sociedad estrangulada por la miseria, y la ineficiencia, como aquellas ciudades que quedaron al desnudo con la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética.

Lo único que esperamos para el bien de todos, es que no sea peor el remedio que la enfermedad.