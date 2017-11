Publicado en: Política, Titulares

Nov 4, 2017 8:48 pm

“El balance que podemos hacer después de 18 años de instauración de este régimen dictatorial, sin duda alguna, es el fracaso del modelo económico”.

Nota de prensa

La afirmación corresponde a Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R y de la unidad opositora, quien ayer participó en una asamblea pública en Maracay, estado Aragua.

Concepto de salario despareció en el país

“El salario hoy es insignificante para los trabajadores, el salario mínimo apenas alcanza para medio comer, el concepto del salario en Venezuela desapareció, más del 60% del ingreso de los trabajadores es bonificación que no tiene incidencia directa en nuestras prestaciones y por supuesto el alto índice inflacionario, o mejor dicho el alto costo de la vida, es una muestra de cómo el gobierno no tiene planes, ni ha tenido nunca, para controlar la desbocada inflación que pulveriza el poder adquisitivo de la moneda”, afirmó Velásquez.

Venezuela sin reservas

Aseguró que “El anuncio de un billete de 100 mil es sin duda alguna evidencia de ese fracaso. Un billete de 100 mil será usado para pagar un kilo de carne o un pollo, así será la situación en los próximos tiempos para Venezuela”.

Sostuvo el líder opositor que “El anuncio de un refinanciamiento de la deuda externa implica que Venezuela se quedó sin reservas, que no tiene dólares, que vivimos en un país arruinado y no hay razón, no hay derecho de esto, porque sencillamente Venezuela es un país petrolero y el precio del barril petrolero está hoy día en 50 dólares, eso no es poco, en otros tiempos ha estado por debajo 50 dólares”.

“Eso definitivamente”, añadió Velásquez, se queda en el bolsillo de los burócratas y de los corruptos del gobierno, esa es la realidad y por otra parte en medio de esta gira que hoy tocó al estado Aragua compartimos con un auditorio repleto”.

Acto de votar se ha convertido en una humillación

El también excandidato a gobernador del estado Bolívar cuestionó que “En Venezuela el acto de votación, que debería ser un acto libre, civilista por excelencia, sin ninguna restricción, se ha convertido en una humillación”.

“Hoy conversando con electores aquí en el estado Aragua supimos cosas que el país muy poco sabe: 17 centros electorales fueron llevados o trasladados a cuarteles militares en Aragua y cada quien que iba a entrar tenía que ir acompañado de un soldado. Esto no puede ser. Un cuartel donde en todos lados se vea apología hacia el gobierno, hacia la dictadura y la Revolución, con fotografías por todos lados de Chávez, en esas condiciones ha tenido que votar el pueblo de Aragua, eso ratifica mi disposición a seguir peleando por condiciones electorales justas, respetables, transparentes, dignas y que respeten el artículo quinto de nuestra Constitución que establece que el poder soberano radica en el pueblo, quien lo expresa a través del sufragio”.

Para concluir, Velásquez informó que la gira que adelanta nacionalmente ha sido apoteósica, “después de Lara hoy llegamos a Aragua, con buen pie, mucha gente, mucho entusiasmo”.