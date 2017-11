Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 4, 2017 12:42 pm

Conseguir carne o pollo en Maracaibo se ha convertido en una misión imposible, luego de que la Superintendencia de Precios Justos anunciara que “le metería la lupa” a la venta de la proteína animal en el la entidad Zuliana. Mercados como el periférico Las Pulgas, expendedor mayoritario de este rubro, está “pelao”, así lo confirmó la señora Martha Romero, compradora del sitio, reseña el sitio Crónica Uno.

“Me vine tempranito a ver si conseguía carne o pollo y nada, esto está pelao. Los comerciantes me contaron que la última carne ya la vendieron porque no querían arriesgarse a que se las decomisaran por el precio y no saben ni siquiera si van a volver a surtir porque el aumento de sueldo también les pega”.

Así describe su experiencia la señora Romero, quien es una de las tantas amas de casa que recorren los pasillos oscuros e impregnados de olor a sangre vacuna, buscando qué comer.

Reportan que la semana pasada, un kilo de carne se cotizaba Bs. 60 mil, en cortes de segunda, mientras que los de primera alcanzaban Bs. 90 mil, dependiendo de la zona de la ciudad, porque “en el oeste la gente come pellejos”, dijo Milagros Gutiérrez, habitante de El Marite.

El mercado Las Pulgas registra una baja de 95 % en la venta de carne y 60 % en la de pollo. Un kilo del ave beneficiada cuesta entre Bs. 32 mil y 35 mil, por lo que un pollo mediano, que alcanza para dos almuerzos en una familia de cuatro integrantes, cuesta aproximadamente 80.000 bolívares.

Sin embargo, como el pellejo “resuelve”, ante la falta de dinero para comprar un kilo de carne, los recortes también son una salida para los que no pueden adquirir la pieza completa. Una bandeja de recortes que trae cuello, alas y parte alta del muslo se cotiza en 20.000 bolívares.

Para seguir leyendo, visite Crónica Uno.