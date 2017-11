Publicado en: Actualidad, Internacionales

Nov 4, 2017 3:23 pm

El expresidente estadounidense George H. W. Bush (1989-1993) asegura en un nuevo libro que el actual mandatario, Donald Trump, es “un fanfarrón” que actúa guiado por su ego, y confirma que en las elecciones de 2016 votó por la candidata demócrata, Hillary Clinton, y no por el aspirante de su partido.

Su hijo, el también exmandatario George W. Bush (2001-2009), pensó durante la campaña electoral que Trump no sabía “lo que significaba ser presidente”, según un libro que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre y sobre el que la cadena de televisión CNN y el diario The New York Times adelantaron hoy algunos detalles.

Los comentarios los hicieron ambos expresidentes durante la campaña electoral, en un momento en el que la mayoría de las encuestas daban la victoria a Clinton.

En el libro, llamado “The Last Republicans” (“Los últimos republicanos”) y escrito por el historiador Mark Updegrove, el patriarca de los Bush confirma que votó por Clinton, un rumor que había circulado las semanas previas a las elecciones presidenciales.

Bush hijo, por su parte, votó en blanco, algo que ya reveló su oficina el mismo día de las elecciones en noviembre pasado.

Ambos expresidentes compartieron el año pasado con Updegrove lo que opinaban sobre Trump: en mayo de 2016, Bush padre le dijo claramente que no le “gustaba” el candidato que su partido había elegido para ocupar la Casa Blanca.

“No sé mucho sobre él, pero sé que es un fanfarrón. Y no me emociona mucho que sea nuestro líder”, afirmó el exmandatario, de 93 años, que añadió después que la razón por la que Trump parecía querer ser presidente era “un cierto ego”, y que para unir al país era necesario tener “humildad”.

Bush hijo también siguió con consternación el ascenso de Trump, y cuando este declaró que él mismo era su propio “asesor”, pensó que el candidato republicano “no sabe lo que significa ser presidente”.

En un momento de la campaña, el más joven de los presidentes Bush, de 71 años, le dijo a Updegrove que temía ser “el último presidente republicano” de Estados Unidos, una cita que inspiró el título del libro.

“En ese momento, creo que estaba preocupado de que Hillary Clinton podría ganar”, explicó Updegrove al New York Times.

“Pero si te fijas en sus valores y en los que compartían su padre y Ronald Reagan (1981-1989), contrastan mucho con los valores del partido republicano hoy, en particular las ideas que promovió Donald Trump en su campaña, que son esencialmente el proteccionismo y una cierta xenofobia”, añadió.

La Casa Blanca reaccionó hoy al libro con críticas a los expresidentes, al argumentar que “si un candidato presidencial (Trump) es capaz de desmantelar un partido político, eso dice mucho sobre el tipo de legado que tuvieron realmente los últimos dos presidentes” de esa formación.

“Y eso empieza con la guerra de Irak, uno de los mayores errores de política exterior en la historia estadounidense” y que ocurrió durante el mandato de Bush hijo, añadió un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, en declaraciones a la CNN.

Los dos exmandatarios hablan también en el libro sobre su relación, los consejos que se dieron a lo largo de sus respectivos mandatos y la preocupación de Bush padre por el giro a la derecha de dos asesores de su hijo, el exvicepresidente Dick Cheney y el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld.

Bush hijo niega en el libro que Cheney y Rumsfeld le manipularan y sentencia que no tomaron “ni una jodida decisión” que correspondiera al presidente.EFE