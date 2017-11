Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Nov 4, 2017 2:17 pm



Eduardo Yáñez Jr., hijo del actor mexicano contó en un programa de farándula en Estados Unidos que en su niñez fue abusado sexualmente por una empleada doméstica, lo cual marcó su vida y confesó que fue un trauma muy fuerte para él, y que incluso afectó su vida sexual de pareja, y le tomó años superar, reseña Telemundo.

“La primera vez que yo estuve con mi chava para tener sexo, ella hasta se dio cuenta que algo estaba mal conmigo, porque yo me ponía a temblar, me sudaban las manos, no podía entrar en el acto sexual porque estaba asustado”, declaró Yáñez Jr. en dicha entrevista.