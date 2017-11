@ninoskavasqueza lució espectacular en su traje dorado de superheroina en su presentación para la noche final del @missearth. ¿Crees que #NinoskaVasquez consiga la tercera corona del #MissEarth para Venezuela? ????????????#Farandictor

A post shared by El Farandi???? (@elfarandi) on Nov 4, 2017 at 5:41am PDT