Nov 4, 2017 6:16 pm

Las diferencias entre Nacho y Chyno se han acentuado en los últimos meses, pero la gota que parece haber rebasado el vaso fue el comentario que dijo Chyno sobre su otrora compañero y los problemas que ha tenido para viajar.

En entrevista a El Gordo y la Flaca, afirmó lo siguiente: “Nosotros no hemos conversado desde hacer un par de meses, de hecho en estos días le comuniqué con parte del equipo de él para decirle que la inmigración de acá de los Estados Unidos me había comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente a los Estados Unidos, entonces yo les dije… mira me comentaron esto para que le digan a Nacho, pero no hemos hablado”, indicó Chyno.

Este comentario desató la furia de Nacho, quien en un principio, sin decir nombre pero refiriéndose a los comentarios, lo tachó de “animal” y “bestia”. Esto parece haber levantado una ola de críticas en contra del jefe del clan Mendoza, sin embargo, no da su brazo a torcer y lo dejó claro en un mensaje en su cuenta de Instagram:

“No, lo siento pero no me disculpo por lo que dije. Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo, haciendo comentarios sarcásticos que sugieren que mis hijos están enfrentando mi ausencia por más de 60 días porque a mí me da la gana, sumándole motivos a las personas para creer que yo necesito hacer una estupidez para vender mi música y que el asunto de mi pasaporte es un show”, escribió.

