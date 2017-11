Publicado en: Política, Titulares

“La salud no puede ser administrada con color político que genere daño a los sectores que hoy viven en angustia por sus familiares enfermos”, así lo destacó la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez tras el lamentable hecho donde un neonato perdió la vida en horas de la tarde de este viernes en las instalaciones del Hospital Central de San Cristóbal, ocurrida por la acción de un paciente con problemas psiquiátricos al presuntamente manipular la válvula de oxigeno que sirve a la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal.

“Lo que nos manifestaron los trabajadores del área de UPA, es que las habitaciones tienen una problemática estructural que se ha venido denunciando y tienen la evidencia de que le notificaron a la gestión que nos entregó ayer – la dirección del centro de salud – que se requería colocar una cubierta, porque una compañía que realizó reparaciones dejó sin techo las moradas y éstas quedaron a la intemperie con acceso a las instalaciones donde estaban las válvulas de gas, oxígeno”, explicó.

— Se presume – continuó – que el paciente se trepó a la pared y se manipulo la llave de oxígeno poniendo en riesgo la vida de los neonatos que recibían el tratamiento”. Al respecto, la gobernadora Laidy Gómez informó que se comunicó, en el mismo momento de la emergencia, con el jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para que solicitar las pesquisas de rigor y añadió que por la muerte del pequeño con pocas horas de nacido se establecerán responsabilidades penales, civiles y administrativas.

“Me voy a encargar de que se haga justicia, pero no vamos a permitir que le coloquen tinte político a una gestión que apenas 18 horas recibió de manos de quienes tenían la responsabilidad civil penal y administrativa la administración del Hospital”, dijo.

Desvincular la política partidista del Hospital Central

En este sentido, la primera autoridad del estado Laidy Gómez, hizo un llamado de atención a todo el personal que labora en el centro asistencial más grande del occidente venezolano solicitándoles que aparten la política de la labor que realizan por los ciudadanos del estado.

“Tenemos un equipo sindical y profesionales que están aquí dispuestos ayudar. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance (…) les pido por favor, que se desvincule la política del Hospital. Quien no tenga voluntad, que deje el espacio para que venga alguien que sí quiera tener voluntad”, expresó.

Contraloría a medicinas, alimentos y ayudas privadas

Asimismo, pidió a los trabajadores que se encarguen de ejecutar contraloría a los medicamentos que ingresan al centro de salud. “Mi despacho está abierto para recibir las denuncias pertinentes. No vamos a permitir que se venda ni siquiera una aguja que debe utilizarse para el beneficio de los pacientes”.

— El informe financiero que se me ha dado – dijo – es muy crítico pero también tengo fe de que los sectores privados que han manifestado disposición van a ayudar para solucionar el problema de insumos inmediato que tiene el Hospital Central. Yo no voy a buscar culpables porque el pueblo sabe dónde están. Yo voy a buscar soluciones e iré a donde tenga que ir para que no se repitan situaciones lamentables”, indicó.

Para finalizar, ratificó el compromiso de la nueva junta directiva encabezada por el doctor Renny Cárdenas. Prensa DIRCI // Redactor: Marian Torres.

