Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 4, 2017 9:08 am

En el seno de Prociudadanos, un movimiento que está surgiendo ante la falta de una dirección política en el país que aglutine a los descontentos, consideran que se requieren acuerdos mínimos para participar en las elecciones municipales pautadas para el 10 de diciembre.

El periodista Leocenis García, uno de los impulsores de ese movimiento y quien realiza una gira por el país para promover ese proyecto, explicó que no está mal que la oposición participe en esa contienda, lo que no es conveniente es que lo haga con las actuales garantías, es decir, sin contar con observación internacional, como sucedió con las elecciones de gobernadores.

Además observa que la oposición tiene una gran debilidad en la maquinaria, ya que no cuenta con los testigos de mesas ni veedores, pero además, la mayor debilidad es que no conoce a la nueva empresa que se encarga de los procesos electorales después de Smarmatic, la cual no está auditada.

“Así no se puede participar en un proceso para el cual no existen reglas claras. El Gobierno está jugando con sus propias condiciones y así no se puede participar”, recalcó García.

A su modo de ver, el Gobierno se está saliendo con las suyas luego de haber hecho todo lo posible para que los venezolanos perdieran la fe en el voto como institución de la democracia, porque le tiene mucho miedo al despertar de los venezolanos.

Aclaró que no ha sido solamente el Gobierno el que ha impulsado la pérdida de la fe en el voto, sino también la torpeza de una oposición que le dijo al país que la vía para salir de este gobierno era la violencia y que la política ya no tenía cabida para sustituir al Gobierno, pero 15 días después cambió el discurso y le dijo a la gente que debía votar.

García explicó que eso ocurrió luego de haber llevado a la gente al extremo del plebiscito y del desconocimiento al Gobierno, y se reconoció internacionalmente lo que el Gobierno es: un régimen totalitario que no respeta las libertades civiles ni el juego democrático.

Clase abandonada

Todas esas torpezas hicieron que la ciudadanía abandonara a la clase política, pero no que respaldara al Gobierno, porque la inmensa mayoría de los venezolanos sigue rechazando esta administración.

“Tenemos así el cuerpo entero de la estatua creada por la clase política en contubernio con el Gobierno, para que la gente perdiera la fe en el voto, que es lo único que puede salvar a este país”, insistió.

Aclaró que esa salvación pasa por el voto frente a un acuerdo político de reconocimiento para que el chavismo pueda tener la opción y el derecho a ser oposición y que la oposición tenga la civilidad y la valentía que tuvo la sociedad chilena de reconocer al otro, sin perseguirlo.

Dijo no tener dudas de que el Gobierno abandonará el poder el próximo año, pero para eso es necesario cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Obra editorial



El representante de Prociudadanos aprovecha la gira por el país para presentar su obra editorial “La rebelión de los tejones”, la cual cuenta con la presentación del exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel y el prólogo de Yon Goicochea