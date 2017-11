Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 5, 2017 11:45 am

El Bloque Parlamentario de Aragua, rechazó de manera contundente, la solicitud hecha por el Tribunal Supremo de Justicia a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria al diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

El diputado a la Asamblea Nacional Ismael García en nombre del Bloque Parlamentario de Aragua, denunció que no sólo están violando el artículo 200 de la Constitución Nacional que reza que los parlamentarios y parlamentarias gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo; sino que se pretende además, fraguar una acción más de persecución policial , tratando de criminalizar a los dirigentes de la unidad democrática.

Desde Aragua le decimos a Venezuela y al mundo, que con esta nueva arbitrariedad de este gobierno autócrata, queda claramente establecido que no hay independencia de poderes; y lo que es peor, es que la Asamblea Nacional Constituyente que es un parapeto, que no es legal, que no está reconocida por ninguna institución del mundo, es la que pretenden usar para empezar a “descabezar” diputados del bloque opositor, advirtió.

En este orden de ideas manifestó que en esta medida hay muchas violaciones a los derechos humanos y políticos, que desnudan al gobierno, y lo colocan como una dictadura de nuevo cuño, que persigue, encarcela, que viola todos los poderes y los coloca al servicio de sus actuaciones ilegítimas, y todavía hablan de democracia y de paz. “Estamos es un momento donde se requiere de mucha coherencia política y unidad para actuar frente a todos estos desmanes que el gobierno pretende seguir llevando adelante”, acotó.

Desde el Bloque Parlamentario de Aragua, damos toda nuestra solidaridad, reconocimiento, apoyo, respaldo al compañero Freddy Guevara, quien ha sido un excelente parlamentario, y quien además formó parte del liderazgo insurgente en el 2007 y quien ha participado activamente en todas estas luchas que se han dado en Venezuela reclamando justicia y reclamando calle. No obstante, puntualizó que el hecho de que el abanderado de Voluntad Popular, haya tenido que asilarse en la embajada de Chile, víctima de la persecución desmedida, que pretenden violar su inmunidad parlamentaria, ratifica que en Venezuela estamos en presencia de una dictadura de nuevo cuño, aseveró.

Finalmente advirtió que con la aprehensión y persecución de los líderes de la unidad democrática, no van a acabar con el hambre, con la inseguridad, con la escasez de alimentos y medicinas y con la corrupción, causantes de la verdadera crisis que hoy se vive en el país.



Nota de prensa.