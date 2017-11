Publicado en: Actualidad, Sucesos

Nov 5, 2017 1:05 pm

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) investigan el caso del corte de oxígeno en el Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, hecho por el que presuntamente murió una neonata la madrugada de este viernes, reseña La Nación.

La niña de 15 días de nacida, estaba internada en el centro de salud por asfixia perinatal, informó la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez la tarde de este sábado.

Por su parte, una mujer identificada como Andreina, madre de la neonata, describió el hecho como una lamentable pesadilla, y pidió el cuerpo de la bebé para darle sepultura. “Nadie tiene la culpa pero a mí nadie me va a devolver a mi hija, y a resignarnos a que Dios lo quiso así, Dios se la llevó y ella va a estar mejor porque cómo estamos en Venezuela”, declaró en compañía de sus padres, residentes en La Victoria, Rubio.

Pidió “que se haga justicia, que no siga pasando lo mismo, ese techo está descubierto y en cualquier momento puede volver a pasar, los niños están expuestos arriba. Que se arreglen las máquinas, que no se sigan muriendo los niños, yo no estoy hablando por mi niña, ella se murió y no puedo recuperarla, necesitan muchas cosas, personal, hay máquinas dañadas”.

