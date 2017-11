Publicado en: Política, Titulares

Nov 5, 2017 5:31 pm

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Barragán se refirió al caso de su colega, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, a quien la Constituyente cubana pretende allanar la inmunidad parlamentaria: “Cualquier pretexto le parece válido a la dictadura para perseguir y reprimir a la población y a sus dirigentes, porque no es otra cosa que una dictadura”, señaló.

Nota de Prensa

Indicó que la única instancia competente para decidir sobre el allanamiento de toda inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional y mal puede el TSJ remitir el caso a una espuria constituyente, “universalmente reconocida por fraudulenta”.

“Luce obvia nuestra solidaridad con el diputado Guevara, aunque muy bien sabemos los parlamentarios de Vente Venezuela que todos nos las jugamos en la medida que confrontamos directamente a un régimen que ha hecho lo que le da la gana con la Constitución, pretende intimidar y liquidar a la representación popular y pasarle factura a la población por su profundo rechazo y desprecio”, sumó.

“El desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, no es otra cosa que el de los millones de electores que depositaron su confianza en la oposición democrática, cuya claridad y vehemencia nunca puede desmayar en sintonía con las exigencias ciudadanas. (…) No debe sorprendernos el desconocimiento a la inmunidad del diputado Guevara, anuncio de una escalada definitiva que, de no tener el temple necesario, se llevará por delante a la misma Asamblea Nacional, cuya sede, en la práctica, es un escenario de la indeseada cohabitación con la tal constituyente”, señaló.