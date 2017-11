Publicado en: Opinión

Nov 5, 2017 8:06 pm

De esos que nos invitan al pastoreo de nubes el próximo 10 de diciembre, seguro quedará más de un arrepentido. Quitarle la fuerza al voto como única herramienta de cambio, en paz y en democracia, es un suicidio en primavera. A votar, a defender el voto es a lo que debemos prepararnos con entusiasmo. Los abstencionistas no son responsable de las pérdidas de las gobernaciones, ciertamente, empero sus votos le faltaron a Carlos Ocariz, Alejandro Feo La Cruz, Henry Falcón por solo mencionar tres de los aspirantes. No creo que hoy Miranda, Carabobo y Lara estén en mejores manos que antes del 15O. La amenaza que se cierne sobre el Zulia y su gente es tan grande que quedarme en casa no es una opción.

Por cierto, los abstencionistas se plantaron en su posición, guerrearon, batallaron, escribieron hasta el cansancio y creen que se la comieron, que ganaron algo el 15O. Al día de hoy siguen sin brújula (no son los únicos) y sin plan alternativo. Siguen en La Nada.

…

Reestructurar, refinanciar deuda, “manu militari”, no existe. De esa empanada no veremos ni el piquito.

…

Juan Pablo Guanipa. Con el gobernador electo de los zulianos compartimos un aromático café pasados los derroteros de su elección y su irrestricto (cuestionado por muchos o algunos según sea el caso) apego a la constitución y las leyes del país. Ir a la ANC contrariaba su discurso de campaña y su promesa básica al electorado. Lo dijo más de una vez. Su gesto lo asume como un acto de pedagogía política. Ir contra sus principios, valores familiares, sociales y políticos le resultaba muy cuesta arriba. También ir contra la posición de Primero Justicia a la que le ha dedicado los mejores años de su vida. Una decisión en contrario la hubiera implosionado, seguramente, y llevado al basurero de la historia; A él y a los aurinegros. Va a recorrer el país y algunas capitales importantes en el exterior carpeta en mano para denunciar todos los despropósitos cometidos por el régimen a través de todos y cada uno de sus poderes y entes para agenciarse una victoria que nadie en su sano juicio les reconoce, por dudosa, como tampoco a la ANC por más que por vía de los hechos así nos lo quieran hacer ver. El despojo hecho a la voluntad del Zulia será su tema bandera, la recuperación del voto como herramienta válida para las presidenciales de 2018. Lo otro en lo que ocupara su agenda será la búsqueda de la necesaria redefinición de la unidad: hay que relanzarla. Hay que hacer causa común con el propósito, la estrategia y la táctica. Es la única forma de obtener condiciones electorales que nos permitan ir sin complejos a la cita presidencial del próximo año. En esto coincide con Gerardo Bride que se expresó casi en los mismos términos la noche electoral.

…

Manuel Rosales. El ex gobernador del Zulia afina los detalles de lo que será una breve e intensa campaña electoral. Hace ajustes en la estructura de su partido. Se reúne con actores y factores en el estado. Agencia encuentros con los partidos opositores que formalmente no van a la contienda. Cierra heridas, recupera bajas que quedaron del proceso de selección del candidato a la alcaldía de Maracaibo, Mazuco por ejemplo de quien en redes han dicho cosas del calibre de “descontento en bases de @partidoUNT por la candidatura de @jcfernandez piden a @diputadoMazuco” (@geca2880), el silencio acusador de Eliseo Fermín y Carlos Alaimo que ha puntualizado: “es más fácil que @manuelrosalesg abandone ir a la gobernación del Zulia que yo a la alcaldía de Maracaibo” (@alaimomcbo). Entusiasmar e ilusionar a la clase media y media alta su mayor reto. El viernes en la calle 72 lanzará su invitación a “recuperar al Zulia”.

…

Jesús Medina. La desaparición del reportero que se atrevió a llevar a la opinión pública, con argumentos , pruebas documentales y testimoniales, como corresponde a un profesional de la comunicación que se precie como tal, las pústulas del régimen que nos gobierna revela su perfidia y crueldad mientras que engrosa la ya bastante larga lista de otros de cuya suerte y destino se desconoce, así como de las violaciones a los derechos humanos, el debido proceso, la debida defensa y a ser juzgados por sus jueces naturales. La privativa de libertad al concejal Ángel Machado y a los también comunicadores de su equipo, la persecución a Freddy Guevara hasta llevarlo al exilio es una larga ristra de desaguisados que deshonran a quienes llevan las riendas judiciales de este país.

…

Palabras ajenas. “Agresión contra Borges y Guevara prueba la honda deslegitimación del Gob. Y el digno papel de la AN, pese a la mala fe de quienes la difaman” (@americomartin); “La abstención no mejorara las condiciones electorales” (@aecarri); “Extraordinario éxito el de Maduro: convertir a los partidos y a los ciudadanos en abstencionistas. Ni Orwell pudo haberlo imaginado” (@fernandoMiresOl); “¿Hasta cuando llamaran aumento salarial al intento propagandístico del gobierno de hacer creer que ganamos más? Se llama miseria inducida” (@botellazo); “El líder está obligado a proponer un camino, una estrategia a sus seguidores. Si no la tiene debe ceder el espacio a otros” (@cesarmorillo7); “Salir de una dictadura no es fácil, nadie lo ha dicho, pero el Muro de Berlín no se cayó solo. Lo empujaron y desde adentro” (@miropopiceditor); “Hay quienes buscan esperanza, hay quienes crean esperanza. Hay quienes ven dificultades, hay quienes ven oportunidades” (@rapinango); “¿Es imposible que nuestros líderes se encuentren cara a cara, ventilen sus diferencias y acuerden una estrategia común? No lo creo ¡Valor! (@aveledounidad); “¡Me gustaría que los políticos en vez de informar lo que no van hacer nos dijeran que van hacer!” (@manriquehector)

…

Blanca Navidad. El miércoles Nicolás decretó el inicio de la Navidad 2017. Aumento de salarios, Bonos Especiales, cronograma para el pago de los aguinaldos, perniles desde el 15Nov y hasta encendió la Cruz del Ávila con bombos y platillos. De lo que no habló el presidente es que ahora que apenas es noviembre el Pan de Jamón anda por los 75 mil bolívares, las hallacas entre 25 y 40 mil bolívares la unidad, el kilo de vacuno rondando los 100, ídem el porcino, las bebidas espirituosas por las nubes, la preciada cola negra desaparecida del mercado, calzados, textiles y las cartas al Niño Jesús en la estratosfera. El clásico navideño interpretado por Bing Crosby regresará por sus fueros por más de un hogar venezolano pasará una Navidad en blanco, por más que el nuevo ministro de comunicaciones, el sistema público de comunicación y las redes sociales digan lo contrario.

…

Catalunya. El conflicto secesionista al cual el Estado Español trata de poner coto a través de la Constitución y leyes del Reino es bandera en Venezuela por voceros del oficialismo y el régimen que tergiversa para sus fines y propósitos. Campeones del doble discurso como son, espero el pos 21Dic allá para verlos meter lengua en tapara. Si leyeran las últimas encuestas que reflejan como el independentismo va de capa caída y puso en riesgo la mayoría absoluta de la que disponían en la Generalitat, no estarían muy contentos ni fueran tan parlanchines. Hasta su becado Pablo Iglesias y Podemos pierde posiciones por su ambigua posición.

[email protected]

@ellibrero