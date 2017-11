Publicado en: Política, Titulares

Durante una actividad del Movimiento Soy Venezuela, realizada este sábado en la ciudad de Valencia, el activista venezolano Julio Jiménez Gédler, mejor conocido como “Julio Coco”, aseveró que la única opción que le queda a los venezolanos frente a la crisis que vive el país, es iniciar una jornada de protestas pacíficas, organizadas y con sentido social en función de exigir la dimisión del Poder Ejecutivo.

En el encuentro que fue organizado por Vente Venezuela en Carabobo, el activista del Movimiento Democracia Sociedad y Desarrollo para Venezuela, explicó que una nueva jornada de protestas debe darse “pero donde pongamos presión social en conjunto con las presiones de la comunidad internacional”, por lo que insistió en que “debemos tener un objetivo, una estrategia, un mensaje y una forma de organización”.

Al respecto, sostuvo que la idea es que el venezolano que reclama un cambio pueda luchar de manera pacífica y expresar su derecho democrático. “Lo que vivimos es un asunto bastante complejo pero de acuerdo a la complejidad hay que darle soluciones al pueblo y acompañarlo en sus exigencias”.

Reiteró que cualquier liderazgo o alianza que pretenda encabezar esta lucha, debe realmente alinearse con los intereses y necesidades del venezolano e insistió en que esta nueva etapa de protestas “no puede darse bajo la base de la improvisación y tampoco podemos hacerla sobre la base de la reacción. Debe haber una estrategia, tener sentido y tener una implicación en el reclamo social”.

Recordó que durante las protestas de este año, “quienes estábamos en la calle protestando exigíamos la salida de Nicolás Maduro de Miraflores, pero la MUD y la Asamblea Nacional exigían elecciones, canal humanitario, reconocimiento de la AN y liberación de presos políticos, es decir, no hubo una alineación entre los intereses de la dirigencia política con los intereses de la sociedad”.

Enfatizó que actualmente la única manera de pensar en una salida electoral sería mediante unos comicios tutelados, lo cual –recordó- forman parte de una figura internacional que se implementa para evitar guerras civiles.

En la reunión celebrada en Valencia, participaron sectores de la vida política, social, cultural e intelectual de Carabobo, quienes junto a los miembros de Soy Venezuela estuvieron disertando sobre la situación actual del país, la crisis económica y las perspectivas de cambio posible que se presentan.

Acompañados por María Teresa Morín y Henrry Henríquez de Vente Venezuela en Carabobo, los presentes se refirieron a lo que ocurre actualmente en Venezuela luego de 4 meses de lucha de calle y tras lo que calificaron como “la debacle opositora por la simulación electoral el 15 de octubre y las elecciones de alcaldes de diciembre”.

En este sentido, Jiménez Gédler indicó que más que traer un mensaje, vino a escuchar a las fuerzas vivas de Carabobo “porque creo que en Caracas se están cometiendo muchos errores que solamente son corregibles si entendemos que las fórmulas de alianza de cambio, deben ir en función de lo que está reclamando el pueblo, que en definitiva no es solo un cambio de Gobierno sino un cambio político”.

Por último, resaltó la vocación y voluntad de lucha del pueblo venezolano, pese a lo que calificó como un mal manejo de la dirigencia opositora, al tiempo que ratificó que considera que actualmente no hay solución electoral en Venezuela. “Ese camino está cerrado y tenemos que responder ante el deseo de cambio del pueblo venezolano”.

En cuanto a la situación actual con respecto al allanamiento de la inmunidad del diputado Freddy Guevara, Jiménez Gédler expresó su solidaridad con el dirigente de Voluntad Popular y señaló que “no avalamos ninguna forma de persecución política de la sociedad venezolana”.

Insistió en que “Freddy no puede estar preso. No podemos seguir regalándole activistas y dirigentes a la dictadura para que los encarcelen, pero hay que ver cómo el Gobierno va a manejar esto porque él (Guevara) es el vicepresidente de la Asamblea Nacional y ya estamos viendo reacciones de varios Gobiernos. Yo creo que el Psuv puede hacer lo que le dé la gana pero no creo que se atrevan a apresar a Freddy porque el costo político es alto”.

