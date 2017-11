Nov 5, 2017 3:45 pm

Un adolescente del equipo sub-16 del Boa Vista brasileño murió en la madrugada de este domingo tras ser alcanzado por un rayo durante un partido de fútbol disputado en el municipio de Biguaçu, en el estado de Santa Catarina (sur), informó el club, reseñó EFE.

“Y con mucha tristeza informamos que nuestro jugador Vinícius Adriano falleció”, escribió el entrenador del plantel, Mateus Costa, en las redes sociales.

El suceso ocurrió el sábado por la mañana, cuando un rayo cayó sobre el joven, de 15 años, y también sobre otro jugador del equipo rival, el Beira-Mar, cuyo estado de salud se mantiene estable.

Vinícius Adriano fue reanimado por una unidad médica móvil tras permanecer 50 minutos en parada respiratoria y posteriormente ingresado en estado muy grave en un hospital de Florianópolis, la capital regional.

El adolescente fue internado en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos y, cuando se preparaba su traslado a otro hospital más especializado para este tipo de casos, sufrió una nueva parada de la que no se recuperó.

“Un chico óptimo, estudioso, educado, un chico sin mal en el corazón. Un joven que solo hacía cosas buenas, amado y querido por todos, siempre relajado, siempre riendo, jugando. Quedarás eternizado en nuestros corazones Vinicius, jamás te vamos a olvidar”, expresó Costa, quien mandó toda la fuerza a los familiares y amigos en este difícil momento.

“Infelizmente perdemos un guerrero”, completó.

Dois meninos foram atingidos por um raio no campo do Beira Mar, em Biguaçu. Um deles, do time sub 16 do Boa Vista, de GCR, inspira cuidados. pic.twitter.com/10wkQtvfxA

— Rômulo Balbinotti (@romulobalbin) 4 de noviembre de 2017