Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Nov 5, 2017 8:08 am



Las acusaciones de abusos sexuales contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, que destapó The New York Times en octubre, parecen haber abierto una compuerta de denuncias masivas contra aquellos que han abusado de su posición, sobre todo en la industria audiovisual. En esta ocasión, ha sido Julianna Margulies, protagonista de ‘The Good Wife’, quien ha denunciado en una radio estadounidense los abusos que sufrió no solo por parte del productor Harvey Weinstein, sino también por el actor Steven Seagal, Formula TV.

Cuando Julianna tenía 23 años, se citó en un hotel con Seagal y una directora de casting que, finalmente, nunca apareció. La cita concertada era, supuestamente, para repasar con ambos una escena a las 10 de la noche. “Él estaba solo y se aseguró de que viera su pistola, yo nunca había visto una pistola real”, explicó la actriz. “Salí de allí ilesa […] no sé cómo salí de esa habitación de hotel”, concluyó Margulies. “Siempre empieza con ‘soy un sanador, te quiero dar un masaje'”, explicó la estadounidense, al hablar en general de ese tipo de situaciones.

Debido a su experiencia con Seagal, Margulies ya se mostró precavida ante Harvey Weinstein. El productor también la citó en una habitación de hotel, aunque en esta ocasión, la actriz se negó a acudir sin la compañía de su asistente. “Ella estaba muy nerviosa, llamó a la puerta y se colocó detrás de mí”, describió, al recordar la actitud de su acompañante. “Abrió la puerta, en albornoz, vi que había velas en la habitación y una cena para dos. La miró con puñales en los ojos”, rememoró Margulies.