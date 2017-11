Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Nov 5, 2017 8:22 am

La disputa entre Chino y Nacho continúa luego de que Jesús Miranda ahora conocido como Chyno con “y” griega, hiciera unos comentarios relacionados al problema de la retención del pasaporte a Nacho, por parte de las autoridades venezolanas.

Su ex compañero, Miguel Mendoza “Nacho” no aguantó y explotó en las redes sociales refiriéndose a su ex socio como “animal e inepto”, cosa que sorprendió a muchos fanáticos del dúo y a su vez confirmó la enemistad que podría existir entre ambos artistas venezolanos, luego de su separación.

Recientemente, a través de Instagram (escenario donde ha ocurrido la mayoría de las declaraciones de Nacho), el mismísimo interprete de “Báilame” volvió a referirse al incidente y afirmó no estar arrepentido de lo que dijo, ya que en los comentarios de Chyno hechos en el programa de El Gordo y La Flaca, “hubo una mala intención”.

Por su parte, Chyno le respondió a su ex compañero musical y a juzgar por lo que dijo le pidió que le bajara 2 a su molestia..