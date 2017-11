Publicado en: Opinión

Nov 6, 2017 5:54 pm

En la política una de las grandes fallas, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica en general, es que se siguen hombres y no sus ideas. La unidad necesita una sólida AGENDA SOCIAL. Es lo que con mucho acierto presenta Antonio Ecarri, del Movimiento Nacional Alianza del Lápiz. Luego de nuestra larga conversación, presento a ustedes algunas consideraciones sobre sus planteamientos.

EDUCACION PIEDRA ANGULAR EL VOTO EL ENEMIGO

Venezuela solo se desarrollara a través de la educación, de un PLAN DE PAIS bien definido. Casi todas las ideas sobre este particular están fundamentadas en el ideario de uno de los intelectuales más brillantes que ha tenido la patria, Don Arturo Uslar Pietri.

PLAN DEL GOBIERNO AYUDADO POR TONTOS UTILES DE LA UNIDAD

El gobierno acabo con el voto en Venezuela. Puntualiza “Tenemos que denunciar la existencia de una conspiración en el mundo, en el país, orquestada por el gobierno contra el voto en Venezuela y en esa idea, hay por así decirlos unos “tontos útiles” que han caído y que le hacen y le han hecho juego al gobierno. Fracturan, llaman a la exclusión en la oposición, y consciente e inconscientemente, conducen al país a un despeñadero”

UNA GRAN VERDAD:

Muchos sectores políticos según Ecarri, tienen dos graves problemas: No acepta derrotas ni enmienda errores. Hay que comenzar a hablar con la verdad. Eso de llorar y chillar no es de hombres en política.

No es la primera vez que hay un fraude en Venezuela. “El Fraude es continuado, con evidentes y flagrantes abusos de poder”. Quien ha visto una dictadura “democrática”, que respete el estado de derecho. Ella solo nos va a dar todas las condiciones adversas.

Los políticos se conocen en la adversidad. Esta es la mejor oportunidad para que muchos demuestren de qué están hechos.

LAS FRONTERAS POLITICAS

En una suerte de confesión admitió: “Tenemos clases sociales enteras donde el discurso de la unidad no llega. Hay fraude pero la única manera de combatirlo es con una mayoría aplastante. La clase política venezolana no supo administrar una mayoría. La unidad, debe ser incluida en el Libro de Record Guinness de las torpezas. No es concebible que haya exclusiones en la UNIDAD, no puede haber un policía que dice tu si, tu no. Si unidos nos cuenta ganar a un gobierno que siempre ha hecho fraude ¿Le podremos ganar desunidos? ¿Quién es quién para excluir?”

“Ojala ese que vive de pataleo en pataleo” Claro señalamiento hacía el ex gobernador de Miranda, quien últimamente va de señalamientos en señalamientos, en contra de quien tenga la osadía, de no hacer o no pensar como él.

“Porque Capriles no uso ese gañote cuando le dio la mano a Nicolás en el 2014” “Yo no creo en la abstención. La abstención tiene “tufo a rendición”. “Huele a desarticulación”, desorganización, desactivación. ESA NO ES LA RUTA”

Relata que el CNE tiene un expediente de abusos y de censura. Muchos prefirieron como Ecarri, no participar para no fracturar más. Hay que unirse para salir de esta pesadilla. Hay que redimensionar la unidad, donde no haya ni pequeños ni grandes. Un solo bloque democrático. No divididos.

“No podemos caer en la trampa del gobierno y caímos. No usamos la mayoría. Nos dividimos. Hay que sumar”

Ecarri plantea un movimiento nacional.

Ante el fraude, usa el ejemplo histórico del Uruguay, donde una Junta Militar sanguinaria, capaz de robarle los hijos a los líderes opositores, llamo a un referendo sin condiciones y es que los gobiernos totalitarios nunca darán condiciones. “Esto no es Walt Disney”. No van a mejorar ni vamos a estar mejor porque no participamos en esta elección y si porque lo hagamos en las presidenciales. En Uruguay en esas condiciones se pudo, se avanzó y llegó la democracia. La dictadura pretendía cambiar la CN para eternizarse en el poder. El proceso lo presidia un militar. Un frente amplio los derroto.

Hay que ir a convencer a los sectores populares a la clase media, sin triunfalismo.

LA ABSTENCION UN ERROR HISTORICO

Explica que en los años 60, la izquierda cometió un error cuando se fue a la lucha armada, y llamaron a la abstención. Años después muchos de sus intelectuales han admitido el equívoco de esta postura. Chávez, se cansó de llamar a la abstención hasta que una vez José Vicente le dijo “¿Cómo vamos a ir a la abstención si somos mayoría?”

LAS MAYORIAS NO LLAMAN A LA ABSTENCION

Magistralmente Ecarri plantea, tenemos que usar la mayoría. No “satanicemos” a los que se inscriban. Hay que apoyar donde se pueda apoyar. El tiempo de Dios no se hará perfecto solo.

LA PROPUESTA

La propuesta hay que hacerla con mucha fuerza y persistencia a los Señores embajadores. Nuncio Apostólico. Al Grupo Lima. La ANC es lo que Impide que se llenen las neveras, que se resuelva el problema económico.

“El obstáculo en este país es la ANC, irrita, ilegal, espúrea. Una suerte de congreso del partido comunista, que todo lo decide, que todo lo reforman. Terminaremos como en la China haciendo de los discursos de Maduro parte de la Constitución”

LA RUTA

Afirma que “Vamos a desmontar la ANC. ¿COMO?” Fue supuestamente elegida. Ecarri los reta: “Saquen la CN que tienen guardada. La que tienen ejecutando con el plan de la patria. Vamos a un referendo para discutir su socialismo. Si Ustedes tienen mayoría”. No debe haber miedo sentencia.

Insiste. “Debemos unirnos los venezolanos para enfrentar ese obstáculo que impide que ingrese una locha al país. Seguiremos aislados. Hay que desmontar el socialismo, el plan y eso es desmontar la ANC. Necesitamos un referendo constitucional”

Acertadamente observa que “la talla de ese fraude es de 5 millones con militancia, con abusos, con ventajismo. Nosotros podemos tener más de 8 millones de votos”.

REINSTITUCIONALIZAR A VENEZUELA

Con firmeza señala: “No son los militares lo que nos van a salvar. Es el venezolano. No podemos esperar un mesías. Los sectores populares tienen una conciencia histórica increíble. Después de Monagas no puede venir aquí Guzmán Blanco. Cada venezolano es un líder. Necesitamos regresar a la república y a la democracia. Tenemos proyectos claros”.

Esto pasa por “Confrontar proyectos. Ustedes tienen su socialismo, nosotros tenemos sembrar el petróleo, ustedes tienen el socialismo “hambreador” y atrasado del siglo XXI, nosotros queremos devolverle la democracia y la libertad a Venezuela. Queremos una economía libre. Tenemos un proyecto donde la educación es el eje fundamental de la democracia”.

Antonio Ecarri define muy bien la tarea que en paralelo funciona en este país: “La ANC es el franco tirador de los poderes públicos”

Su invitación es que tenemos que salir todos. Como los cristianos salir a predicar en todos los rincones de este imperio socialista, que como el romano en tiempos de Cristo es decadente.

QUE NO HACER

Quizá la parte más pedagógica y útil de su mensaje estuvo en esto: “Borrar las palabras traidor. Crear una sólida y nueva unidad. No agregar una más sino que Todos confluyamos. No excluir a nadie” “Hace falta no nuevos discursos sino escuchar. Una unidad superior que vaya más allá de los partidos. Nuestro objetivo buscar los liderazgos regionales. Tiempo para unirnos. Hay que borrar”. Conmino a las organizaciones Soy Venezuela, PJ y VP a usar el borrador del lápiz, para hacer una unidad.

Subrayó “Es necesario incluir a Henry Falcón, Manuel Rosales, como también María corina, Eduardo Fernández. Las aspiraciones personales tienen que estar por debajo del proyecto de país. Lo primero es desmontar la ANC para que haya condiciones mínimas y reinstitucionalizar el país”

Entiendo que el mensaje es transformar a Venezuela mediante la educación. Discutir ideas no liderazgos.

Resalto que “Ni Tibisay ni la ANC pueden legitimar el país, para tener reconocimiento internacional, buscar puntos de encuentros”.

Dictadura no da condiciones transparentes nunca.

VENTAJA

El gobierno necesita un proceso electoral que sea reconocido internacionalmente. De lo contrario vamos a tener las neveras vacías. Eso no lo logra la ANC.

Reitera su reto al Chavismo, que el gobierno presente su CN y vamos al referendo, para ponerle fin a la ANC. El socialismo y la ANC tienen frenada la economía.

Ecarri remarca que “debemos presionar para ponerle fin a eso. Ese es el papel de la oposición”, “De lo contrario iremos a un estallido social”, “Para reinstitucionalizar a Venezuela tenemos que acabar con la ANC”. Este error de ir separados permitirá que el chavismo siguiera dominando algunos escenarios. Ese es el peligro. No participar sin fracturar, entendí de su parte, debe ser el propósito.

LA INCOHERENCIA

Me complace la coincidencia en lo que tengo tiempo denunciando a través de esta columna y es la carencia de coherencia. Ecarri menciona que una vez decimos “…350. La otra hora cero. Después elecciones de gobernadores, después que no vamos a las elecciones municipales. Hay que ponerle Fin a las incoherencias. La única ruta es la electoral” A menos que alguien explique muy bien lo contrario.

LA LUCHA BUSCAR CONDICIONES

Finalmente hace hincapié “Buscar condiciones. No será fácil pero hay que buscar, presionar. Tenemos que masticar chicle y caminar. No podemos seguir buscando condiciones dese el este de Caracas, de un edificio en los palos grandes, tenemos que luchar por condiciones y estar en la calle al lado de la gente, construyendo una nueva mayoría”

¿Forma en que debemos vencer esto?

“Ni el salón de la justicia con batman, robín y Acuaman, ni el juego de la Ouija rescatando el espíritu de Bolívar o de Sucre…”, “Una lucha siglo XXI, de estos tiempos y realistas”.

Otra coincidencia que encuentro con el hombre del Lápiz es cuando indica el “Tema de acompañamiento social en los problemas de la gente, de la comunidad”. Ciertamente muchos líderes dejaron de ir al supermercado hace tiempo. Dejaron de ser ciudadanos comunes. De hecho Ecarri hablo de cinco (5) públicos, cinco (5) clases sociales. De esas dos militan en la Unidad y dos en el chavismo. Y una clase en el medio, que es la clase media popular, los emprendedores, que luchan, que son víctimas y nos acompañaron en la elección de la Asamblea Nacional en el 2015 y dejaron de acompañar a la unidad. Porque sabiamente Ecarri admite que no solo denunciar fraude sino hacer una retrospección. Que paso en Miranda aparte del fraude. Al descubrirlo podremos conquistar el tercer sector y el cuarto.

Hizo un llamado a los líderes: “Tienes que revisarte para no cometer los mismos errores. Un grupo no voto y porque no lo hicieron, más allá del discurso distorsionador de algunos tontos útiles”

Hay que reinventarse. Ciertamente los que aceptaron la derrota hicieron bien pero ahora falta que vean en que fallaron. Tenemos que debatir porque el discurso de la Oposición no llega a determinados sectores

Cierra reconociendo que “Venezuela solo se gobierna desde los sectores populares. Nadie puede gobernar a Venezuela despachando desde las mercedes. Hay que meterse en los barrios y sectores populares”

Como un comentario final diré: Esta es la RUTA. No otra. Pensar en unas primarias para elegir candidato presidencial es una absoluta contradicción, incoherencia y solo permite desbocarse a quienes piensan más en los sueños personal. La primera gran tarea. La tarea que no entendieron ni Capriles ni Leopoldo, es que hay que extirpar un tumor que está creciendo e impide que el cerebro del país funcione: La Asamblea Nacional Constituyente. Es el preámbulo y la introducción lenta de un modelo más allá incluso del comunismo.

Dios ampare a Venezuela.

Mi twitter, periscope e Instagram @angelmonagas. Estamos de lunes a viernes vía periscope alas 6am. Via Radio FM-AM Desde el Zulia.