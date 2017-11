Publicado en: Actualidad, Nacionales

Con la presencia de la bacteria corynebacterium diphtheriae en algunos estados del país, aumenta la alarma y la incertidumbre de la ciudadanía. Los 39 casos sospechosos y las cuatro vidas que presuntamente cobró la difteria en el estado Carabobo, hicieron que los habitantes acudieran a los centros de salud a colocarse la vacuna que combate la enfermedad, reseñó Efecto Cocuyo.

En las colas no es raro observar a algunas personas con tapabocas pero ¿es efectivo para prevenir la transmisión de la bacteria? El ex ministro y miembro de la Alianza Venezolana por la Salud (AVS), José Félix Oletta, en entrevista para Efecto Cocuyo, nos da las claves para entender la enfermedad y mantenerla “a raya”.

1.¿Difteria?: Oletta explicó que es una enfermedad aguda, producida por la bacteria corynebacterium diphtheriae. Esta produce una toxina que actúa a distancia y sobre los órganos nobles: “La bacteria genera la exotoxina que se infunde por el torrente circulatorio, corazón, inflamación en los tejidos del corazón como sobre el sistema eléctrico del mismo. Puede afectar al sistema nervioso, riñones”.

Es de rápida aparición: Produce fiebre y molestias en la garganta. “Se desarrolla una seudomembrana: placas gruesas que se forman sobre la úvula, paladar blando, amígdalas. Es como una super amigdalitis“, comentó.

2.¿Tapabocas?: “Tampoco se justifica tomar medidas colectivas, uso de tapabocas, nada de eso. Hay un exceso de manejo de estas cosas. Sí es transmisible por vía respiratoria, pero a personas que están en contacto a menos de metro y medio de distancia”, aseguró el exministro.

El personal de Salud de los hospitales y clínicas deben estar protegidos y al tanto de los protocolos que deben seguir para el control de los desechos y secreciones de los pacientes. Estos últimos deben estar en espacios adecuados para ello y alejados del resto de las personas.

“Para las personas que van a atender: deben estar protegidos, y los enfermos bajo condición de aislamiento respiratorio. En ambientes separados. El personal de salud debe estar vacunado. Tenemos que contar con equipos de protección. Deben tener un manejo adecuado de las secreciones: no pueden ir a depósitos abiertos. Tienen que ser colocadas en recipientes herméticos y quemadas”, detalló.

3.Cómo combatirla?: Oletta aclaró que los niños menores de un año deben completar sus tres dosis para ser inmunes, mientras que los adolescentes y adultos, quienes con el paso del tiempo ven disminuida su protección a los agentes causantes de la enfermedad, requieren de un refuerzo cada 10 años.

Las mujeres embarazadas también pueden recibir la vacuna. “No es una vacuna que se prepare con agentes que estén vivos. También protege al niño contra el tétanos. Está dentro de las normas nacionales”, aseguró.

Respecto a las personas que ya padecen la enfermedad, Oletta aclaró que hay unas reservas limitadas del antibiótico en el país: “El suero (antidiftérico) no se produce en Venezuela. Los que lo producen lo hacen en pequeñas cantidades, hay una carencia de producto a nivel internacional. En el país existe una limitada cantidad, administrados sospecha enfermedad”.

4.¿Cómo erradicar la enfermedad?: “Hay una situación injustificada de alarma y que aumenta en la medida en que el gobierno no informa y en que la gente tiene más incertidumbre y miedo. No sólo hay que luchar contra la bacteria y sino también con el miedo“, destacó el galeno.

Además, continuó Oletta, los médicos no pueden esperar la confirmación del diagnóstico para iniciar la administración del medicamento para combatir la enfermedad porque “se perdería un tiempo valiosísimo”; el tratamiento no produce efectos adversos a menos que la persona sea alérgica a alguno de sus componentes.

Oletta consideró que la educación es fundamental para volver a erradicar la difteria del territorio venezolano y exhortó al ministro de la cartera de Salud, Luis López, a pronunciarse al respecto.

“La primera clave es la educación para la salud. Aquí no ha habido información. Tiene que pronunciarse el Ministro: ejerza su autoridad. Si no las personas no colaboran para el control de la enfermedad. Ni el ministro ni el ministerio pueden solos. Una sociedad informada lucha y controla mejor a enfermedad”, concluyó.