Publicado en: Opinión

Nov 6, 2017 7:13 am

Los deslindes, tercos ellos, siguen su camino, en bajada, como va nuestra sociedad, mientras quienes fungen cual grandes opinadores de la comarca comienzan a salir del sopor que los ha llevado a ignorar las razones por la cuales la Mud logró dilapidar el capital político que la oposición tenía a finales del 2015, cuando heroicamente se ganó la Asamblea Nacional.

Fablistanes, lectoras de runas y sabios caldeos, desde sus columnas de prensa, programas audiovisuales y cátedras universitarias, preguntan embolatados ¿qué pasó?

No hay respuesta: Y no pueden responder los notables del siglo XXI porque no tienen como al ser parte ellos de la tragedia, si lo hicieran saldrían reprobados en el examen: Ellos y ellas siguen reacios a entender que frente al socialismo, centralista, empobrecedor etcétera… solo vale cautivar al electorado ofertando algo funcional y distinto a la chatarra verbal que oferta la Mud cada vez que hay una elección y a la chatarra del PSUV… digamos capitalismo, ideas y programas, pero mejor dejar este pensamiento contra corriente y volver al tema de las demarcaciones y los deslindes.

Uno de esos fenómenos que separan lo distinto, es obvio, estúpido y escandaloso: ¿Alguien se detuvo a escuchar las malcriadas peroratas que Henrique Capriles dirige contra Henry Ramos Allup?

Para mucha gente estas pataletas de quien sin tener las credenciales de Rafael Caldera y estando inhabilitado políticamente, pretende ser candidato presidencial por el resto de sus días… son muy extrañas. Y deben serlo ya que hasta la fecha se suponía que tanto el adeco como el justiciero eran socios en la Mud… a pesar de que PJ se afilió a la Internacional de los socialistas cristianos y Ramos Allup a la de los socialistas democráticos, agua y aceite, a veces, aunque no era para tanta malcriadez por parte de Capriles.

Pero como es conocido las derrotas son huérfanas y la Mud acaba de recibir una aplastante. Nadie se responsabiliza.

Este deslinde opositor, necesario, es sin embargo más traumático por causa de la hipocresía que demostró Ramos Allup cuando hace pocos meses fingía que para él la política de las guarimbas –o el “calle, calle y más calle”- era positivo en cuanto podría catalizar un levantamiento militar, apoyado desde el exterior por tropas invasoras que enviarían Trump junto con Almagro… para derrocar al Presidente y colocar guarimberos en Miraflores. ¡Ni fumando peyote!

De Capriles se podría decir algo parecido sobre fingir lo que no se siente y solo añado para quien tiene memoria aquel episodio cuando el entonces gobernador de Miranda, rechazó aquella Salida, del 2014… para cambiar de opinión más adelante.

Esta política de las guarimbas o protestas nunca fue discutida o aprobada en el seno de la oposición y fue apoyada por el ahora ex gobernador de Miranda, cuando se supo fuera de juego por estar inhabilitado. No era esa la política de Julio Borges, el fundador de PJ que hasta principios del año se mantenía como jefe del Legislativo Nacional y punto, pero estos dirigentes tapa amarilla cambian de parecer a cada rato.

Si Henry, el otro Henry y Manuel el maracucho hubieran explicado que la tesis correcta era buscar votos para sacar el chavismo del poder, merced al deterioro natural de un gobierno que aplica políticas empobrecedoras y para colmo se pelea con adversarios grandes, capaces de generar “guerras económicas”. Otro gallo cantaría.

Y si los adecos y otros socialistas democráticos de viejo cuño hubieran buscado votos en vez de aparentar que apoyaban las guarimbas… si hubiesen explicado esta política electoral en vez de gastar las energías saliendo en pantalla, todos los días… si no le hubiesen hecho caso los adecos a gente tan sincera y responsable como Kiko Bautista, que les recomendó fingir ante los jóvenes de las protestas… personaje este y me refiero a (a) Kiko, ahora, desempleado como ex asesor del Henry larense, por la derrota aplastante que sufrió su candidato… quien ahora aconseja ir a elecciones y es tan atrevido que se postula en un municipio donde jamás se le ha visto pero del cual puede sacar, si desgraciadamente llegara a ganar, milagrosamente, como lo ha hecho toda su vida, bebida gratis, a cuenta del presupuesto… pero esta vez en Las Mercedes, porque esa urbanización queda en Baruta.

Por andar engañando a tanta gente ahora les toca a los ex socios de la Mud… deslindar en las peores condiciones.

Sin embargo el más grave y escandaloso deslinde o divorcio es el que se da en el seno del gobierno donde Nicolás Maduro poco a poco se deslastra de los pesados fardos de chavistas que se piensan “indispensables”… como Francisco Ameliach.

A cosa para grotesca que el “intocable” militar carabobeño no entienda que ahora es Lacava el gobernador… y que Ameliach, actuando cual malandro y apoyado por la GNB… arrebate lo que bajo la ley debe administrar Lacava… que no diga nada coherente porque en este país nuestro… tan loco e irresponsable… hasta nuevo aviso el galpón lleno de alimentos, medicinas y papel sanitario… que se encontró en Carabobo y que Ameliach dice que le pertenece… es acaparamiento y Lacava debía ordenar la incautación y detención del ex gobernador como lo haría si el galpón fuese de un portugués.

Nada, hay que dejar a estos politiqueros deslindándose solitos porque a pesar de todo es positivo que Maduro saque de circulación militares chavistas que por haber participado en el golpe del 4-F se creen “intocables”… o que los adecos de Ramos Allup y sus aliados… fuesen sinceros como para que le enrostren a los malcriados que proponen la abstención a manera de política… que en ese caso cojan el monte, pongan bombas o “liberen” territorios como hacían las FARC.

En política no es correcto hablar como Bin Laden y luego irse tranquilito a pasar el fin de semana en Miami… por el aeropuerto.

Finalizo… habrán elecciones presidenciales adelantadas y quienes crean en las soluciones pro mercado… debemos unirnos… chirulí con chirulí y pica flor con pica flor… nada de agua con aceite.