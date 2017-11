Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 6, 2017 1:49 pm

Este lunes el diputado por el estado Zulia a la Asamblea Nacional y Secretario General Nacional del partido Alianza Bravo Pueblo, ABP, Edwin Luzardo ofreció contundentes declaraciones entorno a la actual situación sobre las elecciones municipales, tales anuncios se formularon en compañía de la Dirección Nacional de la estructura política, partido fundado por el líder Antonio Ledezma, actual preso político del gobierno nacional.

El parlamentario resaltó que, “las elecciones municipales deben lograr las condiciones para participar y tomar como premisa el mandato de millones de venezolanos, el pasado 16 de Julio cuando marcaron el camino que debemos de seguir los políticos para aclarar el panorama gris que se vive en la actualidad, todo eso hoy cobra mayor vigencia en este escenario. Nosotros nunca hemos sido abstencionistas, ni vamos contra los derechos del pueblo cuando de ejercer su derecho al voto se trata, la situación del país se resuelve con un nuevo gobierno”.

Asímismo Luzardo enfatizó, “alertamos que los participantes que pudieran superar el fraude tendrán que presentarse, doblegarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, lo que significaría enfrentarse a graves problemas ante la sociedad venezolana, destacamos la actitud asumida por el gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, de no arrodillase ante la ilegítima ANC, lamentablemente los otros compañeros si cumplieron con el libreto del régimen”.

Razón por la cual, el parlamentario acotó, “ratificamos nuestra postura, el mandato es uno solo, desconocer la ANC, quien se salga de esa ruta está violentando al pueblo venezolano, debemos recomponer las grietas y reconstruir la unidad nacional, por eso le damos fuerza a Soy Venezuela, porque a través de ella podemos emprender nuevos caminos, donde participen todos los actores que se hicieron visibles, que tengan voz y resonancia, que merezcan ser escuchadas porque ya este pueblo no acepta más burlas, quieren que les hablemos claro y propongamos realmente una alternativa, porque queremos una salida verdadera”.

De igual forma, Luzardo expresó, “debemos llamar primero al interés del colectivo, del ciudadano común, esto no se trata de parcelas, esto se trata de resolver el problema, porque la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, ya cumplió su ciclo y necesita reconstruirse, no vamos a desechar a nadie, contamos con varios actores que la integran, por ejemplo, los candidatos a las elecciones municipales, deben saber que serán excluidos, porque no están cumpliendo con la ruta que eligieron los venezolanos y que fue aprobada el pasado 16 de Julio”.

Por último ratificó, “solicitamos un proceso electoral justo y claro, no queremos seguir bajo el mandato de este régimen, el Consejo Nacional Electoral, CNE, en cada elección cede la continuidad de este régimen que viola los DDHH de todos los venezolanos, el país nos llama a la coherencia y a los principios fundamentales de seguir la lucha por la salida de la dictadura”, concluyó.