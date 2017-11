Publicado en: Actualidad, Política

Nov 6, 2017 3:53 pm

Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, destacó que se está dando una pelea en donde primero está Venezuela. La decisión que hemos tomado Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R y otros partidos, de no participar en las municipales para dedicarnos a exigir condiciones para las presidenciales; es coherente, adecuada y necesaria

“En Venezuela se está instaurando una dictadura y frente a eso los demócratas del país tenemos que estar claros. La ecuación es fácil y sencilla, si algo que tú haces favorece a Maduro, no digas que lo haces por Venezuela. Juramentarte ante la Constituyente favorece a Nicolás, no debiste hacerlo. Participar en elecciones después que denunciamos un profundo fraude, es favorecer a Nicolás, no lo hagamos, eso atenta en contra del pueblo de Venezuela. Si esto lo tenemos claro, nos queda fácil tomar decisiones”.

Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, se dirigió a los venezolanos para decir que “Venezuela no se puede perder, y si en la Unidad Democrática no hay coherencia y no se asume la responsabilidad de rescatar el país, que se produzca entonces un definitivo deslinde”. “Los que estén dispuestos a arrodillarse y a dar una lucha para quedarse con un poquito de poder que se vayan por su lado y que sea el pueblo que tome la decisión. Tenemos que poner en la unidad las cosas en el lugar que corresponden, que se deslinde lo que se tenga que deslindar, que si algunos se entienden con Maduro que se vayan con Maduro y que permitan que este país pueda construir su esperanza y luchar por su libertad”.

Reiteró lo dicho en otras oportunidades con respeto a los que participarán en el proceso de elección a la gobernación del Zulia. “Lo dijimos antes de que sucediera y lo ratificamos ahora; quien se presente en una elección producto del despojo que le hizo el Consejo Legislativo y la espuria Constituyente al pueblo del Zulia para tratar de sustituir al gobernador electo, por votación mayoritaria; es un traidor de la democracia, del futuro, de la esperanza y del pueblo del Zulia. Este estado Zulia eligió su gobernador. No estoy llamando a la abstención, lo único que digo es que en una elección que es producto de un profundo fraude en el Zulia yo no pienso participar”.

Destacó que el país aspira, un cambio en la Presidencia de la República. “Estamos dando una pelea en donde primero está Venezuela. La decisión que hemos tomado Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R y otros partidos es coherente, adecuada y necesaria. Si sabemos todo lo que ocurrió el 15 de octubre para hacerse de gobernaciones sin contar con el apoyo popular, es coherente que ahora no vayamos al proceso municipal con el objetivo de lograr la presión necesaria para que cambien las condiciones y para que nos preparemos para la verdadera elección que este pueblo necesita, que es sacar a Maduro”.

Señaló que “Venezuela es más importante que un espacio de poder, es más importante que una alcaldía y que una gobernación”. “Este país que se nos está yendo de las manos aspira de sus líderes coherencia, autenticidad y respeto a la dignidad de cada venezolano. Eso debemos tenerlo claro todos, pero pareciera que Maduro sabe que puede torcer la voluntad de cualquier dirigente del país para hacerse del poder por encima de la voluntad de un pueblo que tiene dignidad. Presentamos una estrategia para presionar a este desgobierno para que haya condiciones electorales y salen algunos a aspirar, siempre con la excusa de que lo hacen por el pueblo, mientras que el pueblo está en la calle comiéndose un cable y exigiendo que haya un cambio desde la Presidencia de la República”.

Informó que no hay garantías para presentarse ante un proceso electoral. “Las garantías hay que pelearlas. Si los cinco gobernadores electos hubiéramos actuado de manera coherente y nos hubiésemos plantado de frente, con la frente en alto para decir que no nos juramentamos frente la Constituyente, estoy seguro que hoy no hubiese elecciones municipales fijadas. Y hoy estuvieran considerando la posibilidad de juramentar a los gobernadores sin tener que ir a la Constituyente. Si algo debilita esa fuerza es que hayan dirigentes que por cuidar un poquito de poder van a arrodillarse y a cumplir con las estrategias que diseña Maduro”.

Destacó que la lucha sigue. “Seguimos en la calle, recorriendo el Zulia, Venezuela y otras fronteras. No es el despojo de un gobernador lo que estamos denunciando, es el despojo de la voluntad de un pueblo que ya se expresó. Hay que rescatar el voto como institución, de esa manera, con condiciones y con la garantía del respeto a la institución del voto, podamos ir más unificados y organizados a la hora que anuncien la elección para sacar a Maduro de la presidencia de la república y se produzca un verdadero cambio en el país. Este país va a cambiar, nunca pierdan la esperanza, nunca pierdan la ilusión. Venezuela se acerca al momento en el que, con los votos, convicciones y organización; cambie a Maduro por un presidente de progreso”