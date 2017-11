Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 6, 2017

Adelaida Ezaine, madre del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, desaparecido desde el pasado sábado en la tarde pide a los cuerpos de seguridad del Estado le den respuestas sobre el paradero de su hijo.

En una entrevista para el medio de comunicación Te Lo Cuento News, la señora Adelaida relató que la última vez que vio a su hijo fue el sábado 04 de noviembre en horas de la tarde. Por lo que, el día domingo se apersonaron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde le indicaron que Medina Ezaine no se encontraba ahí, y le recomendaron ir a los otros cuerpos policiales.

Durante la entrevista expresó que “fuimos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), donde no me tomaron la denuncia porque no tenía las 48 horas de desaparecido”.

De ahí, asistieron a la oficina de Derechos Fundamentales, en la Fiscalía General de la República, en la avenida Urdaneta, en donde tampoco le tomaron la declaración como tal, ya que el fiscal que la atendió Renny Bernal, les indicó que la coordinadora era la competente “y nunca atendió”.

Con mucho dolor y pesar en la voz, la señora Adelaida Ezaine reveló que “nos atendieron pero no nos dan información (…) Lo veo como una burla que nos tengan del tingo al tango y no nos digan nada. Como familiar directo que nos den la información que por ley corresponde, que los familiares tengamos respuesta”.