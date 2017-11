Publicado en: Opinión

Nov 6, 2017 7:08 am

Cuando recordamos las imágenes de los cadáveres de los hermanos Fadull, aquellos adolescentes que luego de ser asesinados fueron tirados en un monte en las afueras de Caracas; o la camioneta incendiada del fiscal Danilo Anderson después que, antes de bajarse le explotara una bomba de C4 debajo de su asiento o el cuerpo sin vida de la ex Miss Venezuela Monica Spear, con su hijita de 5 años herida de bala a su lado como tratando de revivirla, se te hiela la sangre, la tristeza hace que te duela el alma y finalmente aparece la rabia individual y de toda la sociedad, que no se cura, si no ve que se aplica la justicia y al contrario, reina la impunidad de quienes comenten estos atroces crímenes y sus cómplices en acción y por omisión.

La tristeza se drena con llanto, pero este en el mejor caso solo resuelve en parte un problema emocional individual, pero el miedo y la rabia se quedan clavados en los familiares de las víctimas y en la sociedad, cuando impotentes ven como la impunidad se pavonea triunfante en las caras de los más feos especímenes de una sociedad que les permite gobernar la vida de sus víctimas y de la gente decente. Para estos delincuentes la inseguridad de la mano de la impunidad oficial, es su arma para poder seguir sometiendo a la sociedad a través del miedo.

Los delincuentes son seres inmorales y no reconocen límites cuando quieren dominar a sus víctimas. Le causan daño físico y psicológico para producirles miedo y disfrutan al hacerlo. Usan el miedo para paralizarlas, limitar sus vidas, afectar su potencial de trabajo, de producción, de libertad, de interacción social y por su puesto de su crecimiento individual, tanto económico como social. Los delincuentes inducen el miedo creando y alentando un estado de inseguridad personal y colectiva, tanto en su ámbito personal como el de sus bienes. Por eso destruye no solo a las víctimas asesinadas o heridas, sino también el potencial de ellas y de la sociedad. La inseguridad personal y de los bienes es, junto al hambre, los activadores más potentes del miedo individual y colectivo como mecanismo de control de una sociedad como objetivo y eso lo saben muy bien los delincuentes, por eso lo ejercen como estrategia principal, de su actuación delictual.

LA INSEGURIDAD DE LOS BIENES DE LAS PERSONAS PRIVADAS COMO TRABA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD Y DE LA NACION

Desde el arrebaton de “María” al hurto de los dineros públicos, impiden el desarrollo del país.

“María” caminaba por una de las principales calles de Caracas, cuando de repente un motorizado le paso por un lado y le arrebato su bolso. Paralizada de miedo, se puso a llorar allí mismo. Desconsolada, temblorosa y sin fuerzas en las piernas, se dejó caer al pavimento, mientras el delincuente se perdía entre el bullicio de los carros, algunos de los cuales, cuando son “trabajos” de bandas, se sincronizan delante de sus víctimas para confundirlas.

“María” solo representa una víctima más de los miles de delitos de robo de cartera o “arrebaton” según el argot popular. Ella quedo muy afectada, llena de miedo, impotencia y rabia, porque sufrió una importante pérdida patrimonial, en el bolso el delincuente se llevó todo lo que cargaba, su dinero, documentos de identidad, tarjetas bancarias, sus cosméticos, su libreta de trabajo, las llaves de su casa, celular, todo, quedo en completo desamparo, sin medios ni para regresar a su casa.

Días después las pérdidas patrimoniales de “María” todavía no habían terminado, debió ser llevada a una consulta médica para comenzar a superar el trauma psicológico. Algunas víctimas desarrollan una especie de fobia frente a situaciones de robo o de ladrones. Esta enfermedad conocida como trastorno de ansiedad, se torna perjudicial para la salud emocional de la víctima cuando la limita a hacer aquello que desea realizar, por miedo.

“Arrebatones” como el caso de “María” se producen centenares diariamente en Venezuela, a los que suman, otros centenares de robos a vivienda, motos, y vehículos. Solo en Caracas, los robos y hurtos de vehículos o sus piezas, especialmente cauchos y baterías, se reciben más de 300 denuncias diarias, según noticia publicada el 22 de junio del 2016, en el portal eluniversal.com., lo que proyecta una dimensión de miles de hurtos y atracos (robos a mano armada) a nivel nacional, cuando se le suman las otras ciudades y poblaciones. Las preguntas a esta conmoción nacional son: ¿Quién responde por la vida de los miles de venezolanos asesinados o heridos en medio de estos robos? ¿Quién hace el cálculo del daño social y patrimonial causado? ¿Quién responde por las pérdidas patrimoniales de tantas víctimas? ¿Cómo compensar a las víctimas? ¿Cuánto vale reponer el patrimonio que representa el talento humano y productivo afectado? ¿Cuál es el valor del talento humano que he emigrado a causa de la inseguridad?

LA INSEGURIDAD DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO PUBLICO COMO OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO DEL PAIS.

Pero si los delitos a personas y a sus bienes están causando una debacle nacional, no es comparable con el daño causado por los delitos de corrupción cometidos contra el patrimonio público venezolano.

La cantidad de delitos cometidos contra el patrimonio público venezolano tienen una dimensión colosal, en los últimos 50 años, podrían sumar la estrambótica cantidad de más de DOS BILLONES DE DOLARES ($2.000.000.000.000.000,00). Para ayudar a entender esta astronómica cantidad, presentamos algunas referencias:

VALOR DE EMPRESAS POLAR: Dos mil millones de dólares ($ 2.000.000.000,oo) Entonces, si dividimos el monto del daño patrimonial total (2 BILLONES DE DOLARES) causado por los delitos de corrupción y mala gestión pública de los gobernantes durante ese periodo, entre el valor del grupo de Empresas Polar, el resultado equivaldría a la pérdida del valor de 1.000 empresa del tamaño de esa empresa, la más grande del País. Y ustedes se imaginan, ¿cómo estuviera alimentados los venezolanos, si en vez de haberse perdido ese dinero, se hubiera promovido la creación de 1.000 empresas como la Polar?

VALOR DE PDVSA: A pesar de haber perdido gran parte de su valor de mercado, esta empresa pública podría costar hoy, con un precio sobre evaluado alrededor de ciento ochenta mil millones dólares ($180.000.000.000,oo). Esto significa que la pérdida del dinero público venezolano en ese periodo, equivale a haber perdido el valor de más de 10 empresas como PDVSA. Y pregunto: ¿Se puede imaginar usted amigo lector, como estaría económicamente Venezuela si en vez de haber permitido el desfalco del patrimonio público, contara con 10 o más empresas de la envergadura de PDVSA?

VALOR DEL PUENTE SOBRE EL LAGO DE MARACAIBO: Este majestuoso puente emblema del Estado Petrolero del Zulia en Venezuela, de ocho kilómetros y medio de la largo, construido de concreto y guayas de acero, podría tener un valor hoy de alrededor de un mil trescientos millones de dólares ($1.300.000.000.000,oo). La pérdida del patrimonio público venezolano, debido a los fraudes contra el Estado, estimado en 2 Billones de Dólares, equivale a haber perdido el equivalente al valor de 1.538 puentes, como el construido sobre el Lago de Maracaibo. ¿Pueden imaginarse, cuantas modernas carreteras, autopistas, distribuidores y los modernos ferrocarriles y metros tuvieran toda Venezuela, si la cantidad robada se hubiera invertido en infraestructura vial?

VALOR DE UNA VIVIENDA PARA CLASE MEDIA EN ESTADOS UNIDOS: Una vivienda de tres habitación con dos salas sanitarias, cocina, estar, sala y comedor y lavadero y garaje para dos vehículos, de aproximadamente 160 metros cuadrados, en cualquier ciudad de Estados Unidos de Norteamérica cuesta a razón de mil dólares el metro cuadrado de construcción, ciento sesenta mil dólares. ($160.000,oo). Entonces la pérdida patrimonial por el robo, desfalco y mala administración de los dineros públicos de Venezuela, equivale a haber perdido el valor equivalente a doce millones quinientas mil (12.500.000,oo) viviendas para clase media en USA, pero muchísimas más, quizás el doble (25 millones de viviendas) de haber sido construidas en Venezuela.

SER RICO A COSTA DEL PATRIMONIO PUBLICO SI ES MALO

Dicho de otra manera, los más de 2 BILLONES DE DOLARES robados y malbaratados del patrimonio público venezolano suman pérdidas que alcanzaría para pagar más de 10 veces el valor de la deuda externa venezolana actual, estimada en 200 mil millones de dólares (octubre 2017). Sobre esta deuda se debe destacar que los gobernantes que la contrajeron, no solo son responsables de la mala administración de los dineros públicos, sino, del endeudamiento de cada venezolano por más de seis mil ($ 6.000,oo) dólares, lo cual significa que en caso de requerirse ese pago, más del 99% no podrían pagar, por no disponer de semejante cantidad en ahorros, ni actualmente existe ningún Plan Estratégico de Desarrollo con el cual producirlos para pagarlos. Quizás por eso las calificadoras de riesgo, colocan a Venezuela la peor calificación del ranking mundial, más abajo que la tienen los países más pobres del África. Lo absurdo de esta tragedia es, que esa deuda fue contraída por gobernantes que manejaron la mayor bonanza per cápita de ingresos de la historia, calculada en 10 billones de dólares, lo que daría un ingreso por persona de más de CUATROCIENTOS MIL DOLARES ($400.000,00). Y Ustedes se imaginan, ¿cómo estaríamos los venezolanos si cada uno hubiera tenido la posibilidad de administrar un patrimonio de esa magnitud?

En comparación contraria, Noruega que al igual que Venezuela en el mismo periodo descubrió y exploto una cantidad de petróleo similar, si ha sabido administrar esos ingresos y con ellos, ha acumulado en dos fondos de inversiones para respaldar su sistema de seguridad social, más de un billón de dólares, ($1.000.000.000.000.000,00) lo que les garantiza a todos los jubilados noruegos del presente y de las generaciones futuras una pensión mensual de al menos tres mil dólares.

LA IMPUNIDAD LA PRINCIPAL CAUSA DE LA INSEGURIDAD

No voy abundar sobre la impunidad como causa principal de los delitos cometidos en Venezuela, las mismas autoridades hablan de más del 90%. Salvo muy contadas excepciones, no existen castigos ejemplares para quienes roban el patrimonio privado y el público, por el contrario, se denuncian fraudes de individuales que superan los 20 mil millones de dólares como el denunciado por el ex ministro Giordani cometido a través de CADIVI cometidos por centenas de empresas fantasmas, y las autoridades ni si quiera son capaces de dar sus nombres, menos van a llevar a sus responsables a juicio. Esta allí lo dejo, para que saquen ustedes sus propias conclusiones.

NO TODO ESTA PERDIDO. LA BUENA NOTICIA ES QUE PODEMOS COMBATIR CON ÉXITO LA INSEGURIDAD

¿CÓMO SINGAPUR RESOLVIÓ EL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA?

Uno de los modelos más exitosos del mundo para enfrentar la delincuencia es el llamado régimen de tolerancia cero ejecutado en Singapur contra la inseguridad y el narcotráfico. Éste era una de los países más violentos del mundo. Ocupaba uno de los lugares con el más alto índices de criminalidad, debido a su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Era una ciudad sin orden y considerada una de las ciudades más sucias de Asia. Pero a partir de 2004, gracias a un Plan Nacional de Seguridad se produjeron grandes cambios favorables, a pesar de que algunas medidas se pueden catalogar represivas y radicales, pues atacó fuertemente las drogas, la corrupción y las violaciones de la mujeres, pero esto produjo una reducción fantástica de la inseguridad, siendo ahora tan solo 13 años después de iniciado el Plan uno de los países más seguros de Asia.

PRINCIPALES ESTRATEGIAS

Mano dura. Singapur adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados, que fueran reincidentes. Por eso es común ver en las calles y parques de la ciudad, a basureros vestidos con uniformes atípicos, que sólo llevan los delincuentes, que han sido condenados a limpiar la vía pública aun por delitos menores.

En materia de corrupción pública, se decretó la pena de muerte para toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) cuando esta fuera condenada por los tribunales de instancia y agotara todas las apelaciones de ley.

BUENOS RESULTADOS

Singapur logro con su Plan, estrategias, acciones y medidas el objetivo de bajar los índices de criminalidad y violencia, forzando un cambio de postura en la conducta del ciudadano, y ha rescatado los valores entre la población, para situarse hoy entre los países mas seguros del mundo, lo que le ha dado una gran ventaja competitiva. (Fumero, M. 2013).

Si nos unimos alrededor de una dirigencia comprometida con la decencia que surge de compartir principios y valores ciudadanos, y fomentamos el trabajo conjunto entre el sector público y privado para promover el desarrollo socioeconómico del país, como lo ordena el artículo 299 de la Constitución, pueden contar que lograremos los mismos buenos resultados de Singapur y el resto de las naciones que hoy están en camino al desarrollo.

Pero no solo Singapur ha tenido éxito en materia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Austria, Alemania, Austria, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y muchos otros también lo han logrado.

Si estás de acuerdo en participar en la reconstrucción del País, en base a Planes Estratégicos de Desarrollo, comparte este artículo con tus contactos y suscríbete a www.propuestapais.org

Fundación Propuesta País

Néstor Rincón

Presidente

@Nestorrinconf

*Todas las cantidades las estime en base a interpretaciones de información que aparece en la internet.