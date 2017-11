Publicado en: Destacados, Economía, Nacionales

El gobierno deberá desembolsar la suma de 2,02 billones de bolívares para cancelar los 3 meses de aguinaldos y el “bono de guerra” que prometió a los 3,1 millones de pensionados del Instituto Nacional de los Seguros Sociales.

El Nacional

Una interrogante es si las agencias bancarias pagarán totalmente en efectivo los aguinaldos si así lo solicita el pensionado. Fuentes del sector financiero que solicitaron no mencionar sus nombres indicaron que deben cumplir la orden de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de darles a los pensionados la suma que soliciten. Sin embargo, destacaron que el pago de esos tres meses de aguinaldos agudizará el problema de la escasez de efectivo en el país, porque no hay suficientes billetes y se requiere 23,8 millones de unidades para cubrir la demanda, y solo hay en circulación 14,13 millardos de piezas del nuevo y del antiguo cono monetario.

No obstante, algunos pensionados en las colas de los bancos expresaron que esa medida no se cumple. “Fui a cobrar la pensión al tercer día que comenzaron a pagarla y el banco solo me dio 20.000 bolívares”, dijo Gladys Díaz, de 68 años de edad.

En este contexto, una de las fuentes financieras explicó que las agencias pueden entregar efectivo incluso por la totalidad de la pensión más el bono, pero solo en los primero dos días que es cuando regularmente la mayoría de los pensionados acude a retirar su dinero con su libreta de ahorros.

Un pensionado reveló que para que les den dinero la situación es crítica en algunas agencias de bancos del Estado, donde “hacen esperar a los abuelos hasta tres horas, pues el pago lo realizan con el efectivo que van depositando los otros usuarios”.

De los 3,1 millones de pensionados, 80% detenta libreta de ahorros y 20% tarjetas de débito. Beneficiarios de este último grupo denunciaron que tienen las mismas limitaciones en las agencias bancarias y los cajeros electrónicos, que el resto de los usuarios para conseguir el efectivo.

“Te dicen que mereces un trato especial por ser de la tercera edad. Pese a que mi tarjeta de débito tiene claramente impresa la palabra pensionado solo puedo retirar 10.000 o 20.000 bolívares diarios, dependiendo de la disponibilidad del banco. Me preocupa cómo nos pagarán los tres meses de aguinaldos”, relató Teresa Rodríguez, de 70 años de edad.

