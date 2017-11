Publicado en: Actualidad, Economía

Nov 6, 2017 11:46 am

Este lunes el diputado a la Asamblea Nacional, por la Mesa de la Unidad Democrática, Rafael Guzmán en rueda de prensa se refirió a la cancelación de la deuda externa por parte del gobierno venezolano.

La Patilla

El diputado comentó que “durante más de 15 años al Gobierno le entraron más de 9.090 mil millones de dólares producto de la exportación petrolera, en 2007 se vendió una deuda supuestamente para aumentar producción petrolera y hoy la producción de crudo disminuyó”.

Aseguró que estamos a la puerta de una bancarrota, añadiendo además “una cesación de pagos, un default del pago de la deuda soberana y de Pdvsa, toda la deuda vigente de Pdvsa fue emitida del año 2007 a la presente fecha.

Asimismo aseveró que actualmente y “con el precio del petróleo bajo, con las reservas en el peor momento histórico, se anuncia un refinanciamiento de la deuda, a la cabeza una persona sancionada internacionalmente”.

Según Guzmán, no puede haber una reestructuración de la deuda pues a su juicio no hay un cambio en la política económica y no hay generación de confianza entre los venezolanos.

El diputado aseguró que “nadie va a volver a financiar esta locura de economía en la que se da la espalda a necesidades y al futuro del venezolano”.