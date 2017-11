Publicado en: Salud, Titulares

Nov 6, 2017 9:10 am

La próstata puede enfermarse, una de las patologías más temidas que puede afectarla es el cáncer, que cuando es detectado en estadio incipiente, es un cáncer indolente que no amerita mayor preocupación, a diferencia del agresivo que si no se trata a tiempo es potencialmente mortal , de ahí la importancia de la pesquisa que permite diferenciar entre estas dos variantes.

El cáncer de próstata es muy común, de acuerdo a la Sociedad Venezolana de Urología es la principal causa de muerte oncológica en la población masculina mayor de 40 años.

La Semana de la Salud Prostática busca crear conciencia entre los varones de la necesidad de realizarse el despistaje para evitar un hallazgo tardío.

El doctor Franzo Marruffo, cirujano urólogo, coordinador del Simposio de Actualización en Patologías Prostáticas, auspiciado por la Sociedad Venezolana de Urología, a realizarse el próximo 11 de noviembre en la Policlínica Metropolitana, informó que lograron convocar a expertos de España, República Dominicana, Francia, Ecuador, Estados Unidos y un destacado grupo de urólogos venezolanos, con el fin de debatir acerca de los temas más relevantes en patologías prostáticas.

El evento reviste una gran importancia. “Ante la crisis que vivimos en nuestro país, no hay que paralizarse, sino apelar a la creatividad y aprovechar la tecnología para poder estar en contacto con expertos de otros países, no aislarnos. Creamos un foro con catorce especialistas destacados dentro y fuera del país, a fin de discutir y actualizar nuestras pautas terapéuticas, sin perder de vista los recursos con los que contamos en Venezuela. Hay una grave crisis, por eso alertamos y denunciamos, pero también recomendamos acudir al urólogo a fin de buscar alternativas terapéuticas”, expresó el doctor Marruffo.

Entre los temas a abordar figuran : Optimización en Radioterapia Prostática; Terapia Focal; Laparoscopia; novedades en Robótica; herramientas diagnósticas en la detección del cáncer de próstata; indicaciones de marcadores tumorales; imágenes diagnósticas en próstata; cómo mejorar la tasa de detección de las biopsias prostáticas; embolización prostática en crecimiento benigno; actualización del tratamiento médico del crecimiento prostático benigno; alternativas en el tratamiento quirúrgico del crecimiento prostático benigno; porque no es descabellado pensar en adenomectomia robótica; rehabilitación sexual luego de la prostatectomía; y rehabilitación del piso pélvico luego de una prostatectomía.

No solo cáncer

El doctor Franzo Marruffo agrega que además del cáncer de próstata la glándula masculina puede afectarse por prostatitis e hiperplasia prostática benigna. “La prostatitis es una inflamación de la próstata, producto de una infección, que puede surgir en hombres jóvenes y en adultos, cuyo tratamiento depende del tipo de prostatitis, por lo general, amerita la administración de antibióticos”.

La Hiperplasia prostática Benigna o agrandamiento de la próstata tiene más prevalencia en hombres por encima de los 50 años de edad, cuyos síntomas son, entre otros, retardo en el comienzo la micción, pujar al orinar, orinar por cuotas, goteo al final de la micción. El tratamiento responde a la severidad de los síntomas, en algunos casos es necesario recurrir a cirugía.

Enfatiza que los hombres no deben descuidarse, la recomendación es acudir a la consulta urológica a partir de los 40 años de edad y aquellos que han sido tratados por cualquier patología prostática, no deben abandonar los controles para de esa forma no arriesgar la salud.

El Simposio de Actualización en Patologías Prostáticas comenzará el sábado 11 de noviembre a las 7 y 45 de la mañana, en el auditorio “Pedro Elías Vargas” de la Policlínica Metropolitana, la entrada es libre.

Nota de Prensa