Nov 6, 2017 2:45 pm



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se encuentra en la primera etapa de su extensa gira por Asia, donde se prevé que por 11 días visite Japón, China, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas, reseña CNN.

Actualmente el mandatario se encuentra en Tokio, realizando diversas actividades junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Sin embargo en una pauta en su escala en Japón, Trump perdió la paciencia al alimentar a unos peces carpa koi que se encontraban en un estanque, donde de un momento a otro dejó de lanzar pequeños puñados, para vaciar todo el contenido de golpe al agua.



Twitter se mofa de las habilidades de Trump para alimentar a los peces https://t.co/tMXqn0FIby pic.twitter.com/CErRtsukVW — RT en Español (@ActualidadRT) 6 de noviembre de 2017





Aquí está Donald Trump fomentando la obesidad de los peces Koi. pic.twitter.com/gcYWtmbqsC — Al ???? (@dark__entity) 6 de noviembre de 2017

mood de hoy: Trump vaciando de cantazo la comidita de los peces — roci (@rocioev5) 6 de noviembre de 2017

The look on Tillerson's face. Priceless. Yep America is looking really great again… pic.twitter.com/EGnh1pj088 — Becca Blond (@PlanetBlond) 6 de noviembre de 2017



La mirada de Tillerson. No tiene precio. Sí América se ve realmente genial otra vez …