Dic 23, 2017 3:10 pm

Da igual los papeles que Will Smith haya hecho o vaya a hacer en un futuro. Para muchos, el personaje más querido y más mítico sigue siendo el protagonista de El príncipe de Bel-Air. La serie comenzó a emitirse en 1990 y continuó hasta 1996. Ya han pasado más de 20 años desde su final y, aún así, sigue siendo recordada por muchos espectadores, reseña SensaCine.

Pues bien, parece que al propio Will Smith le da un poco de vergüenza su actuación en la comedia. Según ha explicado en una entrevista en The Graham Norton Show, no puede ver ni un capítulo de la ficción:

“Fue mi primer papel y estaba muy, muy concentrado en que tuviese éxito, así que me aprendí el guion por completo y las líneas de los demás. Si ves los primeros cuatro o cinco episodios, puedes ver qué muevo los labios para decir los diálogos de los otros actores. Es terrible, no puedo soportar verlo”, omentó Smith.