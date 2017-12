Publicado en: Curiosidades, Titulares

Dic 24, 2017 2:52 pm

Si estas navidades te toca pasarlas lejos de tu hogar y no por decisión propia. Sabes que vas a echar de menos a los tuyos, y fantaseas con abrir la puerta de casa por sorpresa, y ver a las personas que extrañas ¿Qué puedes hacer para no dejarte vencer por la desazón, o lo que es lo mismo: el Christmas Blues?

Así se llama a la tristeza que nos ataca debido a uno o a un conjunto de factores relacionados con estas fechas. Por ejemplo, por percibir que no se tiene suficiente dinero para vivirlas, como queremos, o por el estrés que se acumula debido al gran número de compromisos y la necesidad de agradar a todo el mundo. Pero, además, una causa muy importante del mismo es el sentirse solo/a.

Según Psych Central, el mayor y más longevo banco de datos acerca de salud mental en internet, tanto la soledad física como la pena por los que ya no están y el distanciamiento de los parientes -por ejemplo, debido a una pelea en el pasado- contribuyen a que sintamos el Christmas Blues.

El mismo se torna especialmente duro si, además de sentirnos deprimidos, comparamos nuestra situación con la que viven los demás -por ejemplo, con los que sí están en casa con los suyos-, o con la que creemos que es ‘la ideal’ -básicamente, la que nos ha vendido Hollywood-.

Para no dejarnos superar por este sentimiento de pena, los especialistas recomiendan pasarla con desconecidos: “La Navidad es una época del año que tenemos muy asociada con el calor del hogar y la familia. Pasarla lejos de casa supone, en general, un momento de nostalgia y soledad.Es curioso, porque si estamos lejos de la familia, es porque tenemos una, así que sabemos que no estamos solos, pero aún así, la distancia nos hace sentir esto”, afirman algunos especialistas.

Lo mejor es que no te amodorres ni te encierres: en caso de que tengas la posibilidad de pasarla con alguien, incluso aunque ese alguien sea sólo un conocido de la oficina y te dé un poco de pereza, ¡hazlo!

“Si tenemos la oportunidad, siempre es mejor salir y celebrarlo, aunque sea con gente que no conocemos mucho o que no son nuestra familia. Muchas personas viven lejos de casa y la celebran con amigos que tienen la misma circunstancia, gente del trabajo, vecinos, etc. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, resulta fácil encontrar la manera deconocer a gente que está en esa misma situación y que busca a otros con los que salir a cenar en noches como esa. Al final, se forma un grupo más o menos grande, y puede resultar interesante pasar una Navidad diferente”, afirma Darlene Lancer, terapeuta que escribe para Psych Central y autora de libros como “Conquistando la pena y la co-dependencia”.

También se puede realizar algún voluntariado durante las fechas señaladas, lo cual puede resultar “inspirador y gratificante”. Y, si sientes que es necesario, antes de unirte al resto, puedes también concederte un tiempo solo/a para reflexionar y estar triste, pues “no manifestar tus sentimientos podría llevarte a sufrir depresión”.

Cambia tu perspectiva y ¡disfruta de este momento único! “Lo más importante es siempre tomárselo como una oportunidad para hacer algo diferente, contemplarlo como un año en el que vas a hacer algo distinto, en el que vas a poder ver cómo se celebra la misma fiesta en otro lugar y cómo la gente lo vive allí. Es una ocasión para aprender y tener una vivencia única, porque en tu casa ya sabes cómo es, y seguro que vas a vivir muchas Navidades más con tu familia… pero esta va a ser única y especial”.

