Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 24, 2017 1:26 pm



La iniciativa beneficia a más de 130 niños caraqueños afectados por la crisis nacional. El partido llama a asumir el compromiso individual de cambiar esta realidad.

Vente Venezuela compartió este sábado con los vecinos de La Cochinera, en la parroquia La Vega de Caracas. La actividad fue pensada para los niños más humildes de esa comunidad, partiendo de la necesidad de ser solidarios en esta hora. A propósito de eso, Javier Chirinos, coordinador de Vente Venezuela en Distrito Capital, afirmó: “Ninguna familia debería depender de la solidaridad de otro para disfrutar la Navidad, y así lo ratificamos en el sector”.

El dirigente resaltó la responsabilidad que tiene cada venezolano en este momento, haciendo énfasis en los líderes políticos. En este sentido, llamó a recuperar el tejido social que permitirá a cada familia encontrarse en torno a lo que sí representa Venezuela.

“Estas serán unas navidades sin la esencia de las verdaderas navidades, pero Venezuela es mucho más que colas o personas comiendo de la basura. Hay desnutrición, deserción escolar, niños trabajando, niños que dejaron de ser niños para ayudar a sus padres, niños sufriendo la misma tragedia de sus familias, que es sobrevivir, pero eso lo vamos a cambiar”, sostuvo.

Chirinos afirmó que ese cambio depende de la erradicación total de este sistema que ha instalado el chavismo, que –a su juicio- ha jugado incluso con lo emocional. “Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, no mañana, tendremos hombres y mujeres que no vivieron sus etapas, venezolanos frustrados y sumidos en la desesperanza”, dijo.

El Coordinador del partido de la libertad en Caracas indicó que más de 130 niños podrán recibir este 24 de diciembre un regalo de Navidad, pero se preguntó cuántos más dejarán de recibirlos.

“Debemos unirnos y entender el compromiso individual que tiene cada uno para salir de la crisis que estamos viviendo. Sólo con organización podremos ser más fuertes y enfrentar tanto mal”, finalizó.

La actividad también fue organizada por Pedro Urribarri, del equipo de Vente en Miranda, y a la misma asistieron otros integrantes del partido en esa entidad.

Durante la iniciativa se repartieron juguetes y algunos refrigerios, mientras un grupo de recreadores alegró a los más pequeños en colchones inflables y otros juegos.



Nota de prensa.