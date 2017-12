Publicado en: Opinión

En el marco de nuestros derechos como ciudadanos, los maracaiberos debemos responder con firmeza la agresión y la perturbación ejecutada por la empresa Corpoelec en pleno desarrollo de la Navidad 2017, cuando un impopular apagón nos sorprendió en nochebuena arruinando la intimidad familiar, alterando la celebración del nacimiento del niño Jesús, lo cual revela a todas luces, que este gobierno y los burócratas que lo conforman no creen en la felicidad de los hogares, no cree en el nacimiento del niño Dios, y sin explicación alguna, no dan las respuestas que la colectividad exige por tan mal rato de más de 10 horas sin electricidad.

Hasta en los países más pobres del continente, cada familia celebro la navidad en paz, en unión familiar reunida para orar y cenar por tan significativo evento como lo es el nacimiento de Jesús. Por su parte, las redes sociales explotaron iracundas para protestar en contra de este injusto suceso, anti democrático, arbitrario, violador de los derechos humanos básicos, provocada por la ineficiencia operativa y gerencial de la empresa Corpoelec.

La mala administración, del peor sucesor de Chávez, ha gerenciado a la empresa “Corpoelec?” como un bodega popular, ha colocado a los peores funcionarios a dirigir esa organización de servicio eléctrico, la ha dejado en manos novatos de militares que se estrenan en los altos cargos públicos, por el sólo hecho de pertenecer al generalato del ministro Padrino López, para convertirla en una empresa negligente, centralizada, corrupta, politizada y quebrada, la cual ha generado un caos en toda Maracaibo.

El estado? Zulia, tradicionalmente petrolero se ha visto seriamente afectado, así como todos los sectores de la economía y de la sociedad civil por igual, afectando principalmente a los pobres, interrumpiendo sus actividades cotidianas y colocando en jaque la economía local porque no tienen como protegerse de estos apagones criminales y bestiales no programados de 10 hasta 14 horas, las cuales se ejemplarizan en las horas de angustia, desolación, fatiga e impotencia, vividas en esta navidad 2017, que han sido las más oscuras, tristes y amargas experimentadas en más de un siglo por los maracaiberos y zulianos en general, gracias a ti Maduro.

Toda esta tragedia que padecimos los maracaiberos y zulianos los días 22, 23, 24 y 25 de diciembre va a quedar para la historia como un testimonio de la peor gerencia que le ha tocado experimentar a la empresa Corpoelec, igual que el país, que el Estado, que todas las instituciones dirigidas por Nicolás Maduro, esta grave crisis eléctrica nacional, nos llama a la reflexión, al rechazo total y al repudio electoral de Maduro, que con esta actuación decembrina, ahora en el Zulia, según los analistas, sólo puedes obtener un 9,23% de aceptación electoral. Oye Maduro, en el Zulia nunca ganaras una elección más porque entre más apagones menos votos tendrás.

Twitter @Joaquín Chaparro

Presidente COPEI-Zulia

Dic 26, 2017 5:51 pm