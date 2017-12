Publicado en: Opinión

Dic 26, 2017 5:53 pm

Analistas de política cambiaria y de la macroeconomía realizan diagnósticos de la crisis económica y política del país. El gobierno militar chavista corrupto e incompetente, no responde para nada sobre el incremento exponencial del dólar paralelo que empobrece la indefensa población sin ninguna alternativa eficaz por el BCV y de ministro de finanzas del gobierno nacional.

Cada vez que el gobierno usa dólares preferenciales para importar bienes y servicios sin destino cierto hacia el consumidor sino para la nomenclatura corrupta y oficialista, el ciudadano de a pie recibe un fuerte golpe en el hígado por el efecto de la hiperinflación. Si no hubiese un tipo de cambio preferencial de 10 bolívares (insólito en el universo), tampoco habría un tipo de cambio paralelo de mas de 100 mil bolívares por dólar americano.

Aunque Ud. No lo crea, el gobierno dictatorial de Maduro persiste en continuar con el vil control de cambio al estilo cubano, y los ciudadanos de a pie anden como Zombis por las calles polvorientas de la empobrecida Venezuela.

Por esta misma razón, el precio de la divisa en el mercado paralelo responde fuertemente a la expansión en los agregados monetarios.

En las últimas semanas el gobierno clientelar de Maduro con sus militares corruptos en la entrega de subvenciones monetarias a la gente sin trabajo y en la inopia para conquistar votos oficialista y familias a través de un conjunto de nuevos programas sociales de transferencias directas, entre ellos se encuentran las transferencias a los programa del Carnet de la Patria.

El Carnet de la Patria se comenzó a distribuir a principios de este año, pero fue reciente que poseedores comenzaron a recibir beneficios de programas sociales a través de este instrumento. De acuerdo con cifras oficiales ( que nadie cree), en este momento más de 16 millones de ciudadanos tienen un Carnet de la Patria, el cual permite recibir transferencias monetarias asociadas con los programas Hogares de la Patria, Chamba Juvenil, Soy Mujer y Soy Joven Productivo, así como pensiones y bono navideño. Además, el 12 de noviembre 2017, el gobierno anunció que se podrá proceder a usar el Carnet de la Patria para el pago de las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

De todos estos programas, definitivamente el de mayor clientelismo político y de corrupción ha sido el pago del bono navideño de 500 mil bolívares a 8 millones de hogares (elecciones municipales), lo que implica un costo de 4 billones de bolívares, equivalente al 34% del gasto estimado del gobierno central en el mes de noviembre. Aunque no existe información detallada sobre los recursos destinados a estos subsidios.

El lanzamiento de estos programas, aun clientelar, pudo de alguna manera contribuir a palear la crisis sociopolítica en Venezuela, sin embargo se hizo sin ningún estudio serio sobre los ajustes fiscales y tributarios indispensables para financiar el estrambótico gasto. Lo que produjo un fuerte crecimiento del financiamiento monetario del déficit y una aceleración de los precios y de la depreciación de la moneda que no vale nada hoy en día por culpa del mal gobierno.

El impostor fiscal Willian Saab nombrado a dedo por la fraudulenta ANC, se pronuncio como quien descubrió la pólvora y la corrupción del régimen chavista en 19 años de defalco de la empresa Pdvsa, que nos permite señalar que tampoco ha habido ni mucho menos hay AUDITORIA interna ni reportes de las empresas del Estado que manejan incompetentes militares como también en gobernaciones, alcaldías bajo el control del gobierno u oposición, ni en ministerios, ni en Cadivi ,ni en ninguna misión clientelar, etc. En ninguna de esas instituciones existen informes anuales de gestión pública y mucho menos informes de auditorías internas que se publique en medio de comunicación social como estipula la norma jurídica.

Es pertinente señalar que las desviaciones de recursos (corrupción galopante) le agregamos que el gobierno le exige (violación de la ley) al Banco Central de Venezuela emitir dinero inorgánico para cubrir los déficits del régimen militar, ya que el BCV tampoco audita cómo se gasta esa liquidez adicional, entonces entendemos porqué la liquidez monetaria ha crecido más de 64.000% en tres años, y es la verdadera causa de la gigantesca inflación (hoy hiperinflación) y la devaluación que devora el Poder Adquisitivo de los venezolanos sobre todo los que ganan o reciben salarios fijo (público-privado) y los pobres desahuciados de este régimen despiadado y corrupto contra pensionados-jubilados-discapac itados que hacen colas kilométricas en bancos para retirar un poquito de efectivo para continuar en otras y poder comprar algo de medicinas, alimentos que tanto degrada la condición humana.

“Así es que gobierna esta dictadura chavista como democracia cubana”

Hasta hoy no ha habido ninguna cabeza frita en aceite caliente ni mucho menos presos con cadena perpetúa en el régimen chavista por robo-narcotráfico-peculado de uso o destrucción, despilfarro delos bienes de la Nación.

El régimen militar chavista solo realiza inhabilitaciones a políticos de oposición democrática, expropiaciones, confiscaciones o cierre de empresas productivas al sector privado.

Es digno de observar que durante este desgobierno militar-comunista- chavista-cubano no hay presos con sentencia firme sobre militares de alto rango como ministros, gobernadores, embajadores, presidentes de empresas del Estado: PDVSA, BCV, CVG, CORPOELECT, CANTV, METROS, y tampoco de militancia del PSUV que han manejado empresas de alimentos, de construcción, cementeras y que las han destruido y quebrado con saña y alevosía ( peculado doloso); asimismo funcionarios de alta magistratura y de gestión publica. Y, no hay rastro aparente por falta de auditorias del hoy alcahuete CGR, y el deficiente control de gestión pública por la hoy intervenida AN de oposición, y la ausencia total de la ASAMBLEA NACIONAL chavista que manejo el gobierno de Chavez como un ministerio mas, tal cual como maneja Maduro a todos los poderes: TSJ, CNE, Poder Ciudadano. Y, la irrita ANC cubana que conduce los hermanos Rodríguez, pupilos de José Vicente Rangel.

¿Quien responde por el caso de CITGO? Y de altos funcionarios de PDVSA (ex presidente y Ministros de petróleo) Hace unos días, las autoridades detuvieron a seis altos directivos de Citgo, su filial en Estados Unidos, acusados de firmar contratos “leoninos” para refinanciar deuda por 4.000 millones de dólares, poniendo como garantía a la subsidiaria. Y, qué pasó con el zar del Petróleo, Rafael Ramírez, está viajando por el mundo en primera clase preparando el programa de gobierno para ser candidato presidencial en el 2018 por el chavismo. ¿Que tal? Así se castiga la corrupción.

En conclusión: Vivimos en un país donde todos nos comportamos como unos locos: todos contra todos. Y, galopamos encima de la inflación mas elevada del mundo (hiperinflación sin saber donde llegará) y la corrupción exponencial de militares. Un gobierno sin escrúpulos: SORDO, CIEGO y CORRUPTO, además declara a voces por los cuatro vientos que Venezuela no necesita de ninguna ayuda Humanitaria porque todos estamos felices y gozando un bolón y parte de la otra como en los manicomios cubanos.

Razón tuvo el generalísimo, Francisco de Miranda cuando dijo: “Venezuela es un bochinche” y hay poner Orden.

Aun con todo este desastre no podemos perder la FE y la Esperanza para reconstruir a Venezuela, y rescatar la Libertad y la democracia para los ciudadanos de buena voluntad de aquí, y de los ausentes (diáspora) que mas pronto que tarde regresaran con innovaciones de progreso y prosperidad. Así de las cosas.