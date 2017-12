Publicado en: Destacados, Economía

Dic 26, 2017 5:50 pm

Después de hacer cola durante todo un día para conseguir un boleto de avión para visitar a sus familiares en la ciudad occidental de Mérida, Josefina García no sabía si ella y su madre octogenaria llegarían a su destino final a tiempo para Navidad.

Por: Valentina Ruiz Leotaud / Mmining.com

El aeropuerto está ubicado a 76 kilómetros de la ciudad y cuando trataron de reservar un taxi con anticipación para llevarlos al lugar donde iban a alojarse, la compañía de taxis dijo que no podían hacer reservas porque hay escasez de gas y la gerencia no sabía si iban a tener suficiente combustible el día de la llegada de Josefina.

Una vez que aterrizaron, la mujer de 61 años y su madre encontraron un taxi que tenía suficiente gasolina para llevarlos a una cierta parte de la ciudad donde un primo los recogería. Mientras tanto, otro primo estaba haciendo cola para obtener gasolina. Pudo llenar el tanque de su sedán después de esperar más de seis horas.

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, incluidos depósitos de petróleo no convencionales, se encuentran en Venezuela.

“Caballeros: no hay más gasolina en Venezuela. En Venezuela, nos hemos quedado sin gasolina. En Venezuela, no hay gas oil. En Venezuela, no hay aceites lubricantes “, dijo Iván Freites en una conferencia de prensa televisada. Freites es el secretario de la división profesional y técnico de la Federación Unida de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

En su discurso, Freites dijo que la mala gestión llevó a la paralización del 80 por ciento de las refinerías del país. “Solo las refinerías Amuay y Cardón están operativas y eso no es nada. Producen 40,000 barriles por día y la demanda nacional es de más de 200,000 barriles de gas por día “, dijo.

La producción de petróleo de Venezuela ha caído a niveles que no se ven desde finales de los años ochenta. Según el último informe de la OPEP , que se basa en información proporcionada por el gobierno de Nicolás Maduro, el país está produciendo alrededor de 2,3 millones de barriles de petróleo por día. En octubre, experimentó la caída más abrupta en la producción de 2017, ya que solo se extrajeron 1,9 millones de barriles, 130,000 barriles menos que el mes anterior. La industria petrolera, sin embargo, sigue siendo la principal fuente de ingresos, ya que genera alrededor del 96 por ciento de las divisas.

“¿Pueden imaginarse cuánto sería volver a poner en funcionamiento nuestras refinerías? ¿Recuperar la producción en la costa oriental del lago (de Maracaibo)? “, Preguntó Iván Freites durante el resumen de prensa. Culpó a los funcionarios corruptos del gobierno por la crisis del combustible y desestimó la teoría de que todo se debe a las sanciones que Donald Trump impuso a algunas figuras clave del gabinete venezolano.

También expresó su preocupación por el hecho de que la administración de Maduro se retiró de una asociación con Cuba en su refinería de petróleo de Cienfuegos , teniendo en cuenta que todos los productos petroleros de Venezuela han sido descargados en la isla durante los últimos 15 años antes de abrirse camino a otros mercados .