Publicado en: Opinión

Dic 28, 2017 8:35 pm

Una de las respuestas más complicadas de encontrar para un cristiano es precisamente esta: ¿Hay INOCENTES todavía y si existen por qué Dios permite que sufran?

El dolor, es el arma más letal de los ateos en contra de la fé cristiana o no. (C.S Lewis). Si revisamos las sagradas escrituras en el Salmo 14 versículo 1 se lee: “dice el necio en su corazón: No hay Dios”.

Al ver el hambre, las calamidades en general, los ateos parecieran ganar la pelea. ¿Cómo Dios permite que haya gente muriendo por la maldad de otros?

Hay mucha gente mala. Venezuela no es la excepción. Sin embargo, no tienen razón los Ateos, porque todos queremos vivir, no obstante todo el mal que existe. Es decir, intuimos que hay más bien que mal y por eso luchamos por sobrevivir, por quedarnos donde estamos.

El pensar, decidir, escoger, proviene de un poder superior a nosotros. Tenemos valores y orientado por ellos, escogimos libremente vivir como lo hacemos. Muchos sienten que esa capacidad está secuestrada, constreñida por otras fuerzas.

Recuerde, siempre tenemos el poder de decisión, el libre albedrío.

Teológicamente, no hay ningún “inocente” sufriendo. Todos pecamos (Romanos 3:23) y no podemos librarnos de la ira de Dios, alegando “inocencia”. Nos rebelamos contra la palabra de Dios (Génesis 3:17) y esa maldición cubre al mundo.

Veo las largas colas por una dadiva del gobierno. Vi como el voto asistido por la promesa de una “caja clap”, de “ticket”, de un “pernil”, y viene a mi mente la palabra de Dios cuando habla de la “esclavitud de la corrupción” con “toda la creación gimiendo a una, y a una con dolores de parto hasta ahora” (Romanos 8:21-22). Dios no creo el mundo para que sufriéramos. Si padecemos es por nuestra culpa. Unos más que otros. Él promete un mundo nuevo, libre de padecimientos (Revelaciones 21:4). Jesucristo, ha sido el único hombre verdaderamente “inocente” y “justo” y por cierto el que más ha sufrido. Lo hizo por nosotros. Para liberarnos del pecado (1ª Corintios 15:3). Para librarnos de la maldición. En consecuencia, él no quiere que tú sufras ni que sigas atado al dominio de quienes te hacen sufrir. No es un problema político, sino un problema espiritual. Hasta que tú no lo entiendas seguirás atado a lo que actualmente padeces.

El sufrimiento de la gente no salva. Recuerdo la canción de Ali Primera “La inocencia no mata al pueblo pero tampoco la salva”, “lo salvará su conciencia…”

Lo que sufres y has vivido es motivo suficiente para que decidas cambiar las cosas, por tu familia y por ti. Una Venezuela mejor es posible. No es la dadiva, el pernil, el CLAP, o que se yo, lo que te salvará de lo que eres. De lo que vives.

Los sufrimientos deben ser siempre un medio para desarrollar un mundo, como el que Dios quiere para ti. Tú tienes que imitar a un santo, como Jesucristo por ejemplo. Dios no quiere que sufras. Que te engañen. Dios te quiere sacar de esa agonía, donde el vivir es una aventura entre lo que consigues y lo que quieres disfrutar. El permite que vengan a nuestras vidas pruebas y sufrimientos…no crees tú que después de 19 años ya es suficiente. No hay inocencia. Sabemos lo que ocurre.

Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” (Romanos 8:28).

Llegó el momento. Tienes la palabra. Este país merece ser una nación de primera, no porque lo haga alguien de la oposición o del gobierno, sino porque queremos la bendición de Dios que empieza por aceptar que no puedes seguir creyendo que eres inocente y permites que otros hagan lo que no te ha permitido vivir como él manda…Con dignidad.

REGION CAPITAL

POR UN PERNIL

No pudo la MUD, ni la Resistencia, Ni Oscar Pérez, Ni Trump, Ni Europa Ni la OEA…podrá un pernil

Nadie puede creer que los sectores populares de Caracas, salieron a protestar porque no les llegó el pernil. Pudiera este haber sido un detonante pero no la causa. Sería como pensar que en 1988, las protestas fueron por unos céntimos de aumento de la gasolina.

Un pueblo feliz, un pueblo donde no haya hambre, sencillamente no protesta. Culpar al imperio, a Trump, a “Portugal” (esa de verdad que no la imaginaba), son excusas que solo le agregan gasolina al fuego.

El Gobierno de Portugal, rápidamente salió al paso de la insensata declaración presidencial.

HAMBRE HECHA REVOLUCIÓN

Es el HAMBRE HECHA EN REVOLUCIÓN. En un modelo de país equivocado. En una corrupción del gobierno y sus representantes. En un sistema manipulado y manejado por intereses castristas y no pensando en la auténtica patria venezolana.

Lamentablemente, quizá sea una protesta más. Mientras la cúpula militar siga disfrutando de las mieles del poder, probablemente nada suceda. Depende del pueblo, de las mayorías.

TERROR EN REVOLUCIÓN Una Navidad sin electricidad ni comida y colas

Genial mi amigo @MoranDavid cuando dijo: El fracaso es “General” 1. General Quevedo en Pdvsa (El Aprendiz) No hay gasolina, gas o lubricantes 2. General Noguera en CVG (El Rapaz) No hay acero ni aluminio 3. General Motta en Corpoelec (El Pirata) No hay electricidad.

CLAP La democracia no viene en cajas. Si la corrupción y los “guisos rojos”.

EXTRAÑOS Negocios raros alrededor de los decomisos de comida, de tiendas. ¿A dónde se van esos productos? Todo indica que el que parte y reparte le queda la mejor parte.

Saludos especiales a un líder preso: Raúl Emilio Baduel (hijo). Asombroso a pesar de lo vivido su fe se mantiene intacta. Digno Ejemplo.

JUGUETES ROBADOS Insisto en esto: Que ejemplo ofrecen a los niños, al entregarles juguetes la mayoría ilegalmente obtenidos, sin cumplir el debido proceso, sin el derecho a la defensa y previamente seleccionados por las mafias que dirigen los operativos.

CONSECUENCIAS En Venezuela, la crisis realmente impide que disfrutemos de las artes, del entretenimiento. Es que parece banal ocuparse aunque sea de tu equipo favorito en los deportes, o de tu cantante, artista, en medio del hambre, de la crisis. No le queda a uno tiempo para esas cosas, vivimos de salir de una “cola” para entrar en otra. No es serio ni justo. ¿Cómo preocuparte de eso y no de las necesidades, de los problemas? Los venezolanos nos hemos transformados en máquinas de opinión, de análisis. Nuestros encuentros son centros de debates, si estamos comprando algo siempre es lo mismo, cualquiera inicia la discusión y otro finalmente la termina, feliz o molesto, sea chavistas u opositor.

TRISTE

Medios impresos zulianos sacaron de la primera plana un hecho insólito y grave sucedido el 23, 24 y que probablemente se repita el 30 y 31: Apagón de más de 14 horas. Nunca en la vida, ni en la peor dictadura, se había pasado una cena de navidad a oscuras. Regresamos a la época de la colonia.

Tiene razón Goicochea: si esto ocurre en Diciembre que puede esperar en enero.

HABLÓ DIOSdado: Ahora desde el furrial vienen por Banesco…Esta revolución ni perdona ni olvida. Solo tarde hasta que le convenga.

Elder Joshua Holt

INJUSTA DETENCIÓN De mi hermano de fe Elder Joshua Holt, estadounidense secuestrado por el Gobierno de Venezuela. A los mormones, siempre se nos ha acusado de ser espías de la CIA. Hay gente buena y mala como en todas las religiones.

CAIGA QUIEN CAIGA Mayoría de políticos opositores denominados “líderes” en Venezuela, ven la política como un trabajo y no como una vocación. Por eso el 99% tomo “vacaciones”: Europa, Estados Unidos, Colombia, España, Canada, etcétera. Perdieron una oportunidad de redimirse. La política como el chiste es de oportunidad. Que el pueblo haga el juicio y castigue sin excepción a todos los que los abandonaron.

MONAGAS

En la 6ta ciudad más peligrosa del Mundo roban hasta los cauchos de la tanqueta ubicada en la avenida el Ejército de Maturín.

CARABOBO

Interesante el fenómeno que presenciamos alrededor del Gobernador Lacava. La manera en que se comunica con la gente, independientemente de lo que no compartimos con el personaje, la forma en que gano, su estilo, es digno de prestarle atención. Rompe barreras de lo tradicional. La pregunta sería ¿La gente cree en lo que dice?

TRUJILLO

De una gran irresponsabilidad lo dicho por el gobernador Rangel Silva sobre los perniles. Lo declarado por Maduro parece ser copiado regionalmente. Yo me pregunto ¿Qué harán cuando se sepa la verdad sobre el “guiso” de los perniles y por qué no llegaron?

ZULIA

SIN LUNA DE MIEL LOS NUEVOS GOBERNANTES.

Los que ganaron, por la vía que sea, en lugar de ser los ganadores, parecen los perdedores. En la calle el sentimiento en contra aumento enormemente. Nadie habla bien de ellos, perdieron toda la base que lograron. Omar y Willy no tuvieron luna de miel. Hoy a pesar de ser electos en condiciones muy “peculiares” pero elecciones al fin, no gozan de liderazgo. Nadie les cree. Nadie los respeta. Solo le temen.

CRISIS ELÉCTRICA DESTRUYE INICIO VICTORIOSO DE OMAR PRIETO: El Sultan

Falta vocería. Comunicación, opinión. Nos hemos conformado con las contradicciones que leemos en sus declaraciones: Decir que solvento la situación, cuando ahora está peor. Admitir que no tiene control sobre los racionamientos. El tema de la basura aún bajo su control, como gobernador. Anarquía total. Inseguridad. Oscuridad en la ciudad. Incendios de basura por doquier. Cobro de peaje ante el hambre en muchos barrios. Escasez y pare usted de contar. Yo no apoye su candidatura como es público y notorio pero pensé que Prieto se luciría en los 100 primeros días. Nada que ver. Por allí empiezan a llamarlo Omar El Sultan Suleiman…

PÉSAME Nuestras palabras de condolencias para el Gobernador por la pérdida de su señora madre.

¿Qué PASA ENTRE WILLY CASANOVA Y OMAR PRIETO?

El Alcalde de Maracaibo del mismo partido del Gobernador ¿Hablan? ¿Por qué uno no sale a defender al otro? Entiendo que a lo interno, uno pertenece a la corriente de Maduro y otro a la de Diosdado pero ese silencio es “escandaloso”. Nada nos puede extrañar porque según los trabajadores de la Gobernación, llegó al poder “uno peor que un opositor” y todo lo que “huela a Arias”, es atacado, perseguido. En la mira siguen muchos, aunque el ex Vicegobernador Salvador González se ríe hacia dentro de Omar y también de Arias.

IRRESPONSABLE y muestra de una total falta de respeto a la inteligencia del zuliano, decir el Alcalde Willy Casanova que ahora “Polimaracaibo” si funcionara. Por Dios, estás acusando al General que ahora dirige la Regional de ineficiente, de tener un cuerpo abandonado, deslucido, inservible. Más de tres años en manos del Gobierno nacional. El Alcalde como que mejor no hable. Por cierto, algo que debo reconocer es que esta rescatando el IMAU del desastre de la Gobernación y hasta donde sé, hay designaciones de buenos gerentes.

ZULIANOS QUE PARTIERON: Nuestro amigo Beto Parra, mi maestro y colega Gerardo Pozo y la voz de lagunillas Nestor Luis Valbuena, el Padre Celestial los reciba en su gloria.

Me despido hasta el próximo año. Será el lunes 8 de enero del 2018. Sin vacaciones. Solo en redes @angelmonagas: Twitter, periscope e Instagram.